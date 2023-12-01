Жители Первоуральска (Свердловская область) остались без воды из-за аварии на водопроводе. В городе организован подвоз воды, рассказали в местном водоканале.
«В связи с дефектом на Нижнесергинском водопроводе снижено давление воды на город. Работы по определению места и устранению дефекта продолжаются», — сказано в сообщении группы «Водоканал г. Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте».
По словам местных жителей, воду отключили в ночь на 2 декабря. «В водоканале сказали, что сегодня воды не будет», — отметил собеседник URA. RU.
Авария на Нижне-Сергинском водоводе уже была 18 октября. Тогда на место происшествия приехал глава Первоуральска Игорь Кабец. ЧП удалось устранить на следующий день. После чего мэрия объявили о поиске подрядчика на капитальный ремонт водопровода.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.