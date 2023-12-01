01 декабря 2023

Авария на водопроводе лишила воды жителей Первоуральска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Первоуральска остались без воды Фото:

Жители Первоуральска (Свердловская область) остались без воды из-за аварии на водопроводе. В городе организован подвоз воды, рассказали в местном водоканале.

«В связи с дефектом на Нижнесергинском водопроводе снижено давление воды на город. Работы по определению места и устранению дефекта продолжаются», — сказано в сообщении группы «Водоканал г. Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, воду отключили в ночь на 2 декабря. «В водоканале сказали, что сегодня воды не будет», — отметил собеседник URA. RU.

Авария на Нижне-Сергинском водоводе уже была 18 октября. Тогда на место происшествия приехал глава Первоуральска Игорь Кабец. ЧП удалось устранить на следующий день. После чего мэрия объявили о поиске подрядчика на капитальный ремонт водопровода.

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Жители Первоуральска (Свердловская область) остались без воды из-за аварии на водопроводе. В городе организован подвоз воды, рассказали в местном водоканале. «В связи с дефектом на Нижнесергинском водопроводе снижено давление воды на город. Работы по определению места и устранению дефекта продолжаются», — сказано в сообщении группы «Водоканал г. Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». По словам местных жителей, воду отключили в ночь на 2 декабря. «В водоканале сказали, что сегодня воды не будет», — отметил собеседник URA. RU. Авария на Нижне-Сергинском водоводе уже была 18 октября. Тогда на место происшествия приехал глава Первоуральска Игорь Кабец. ЧП удалось устранить на следующий день. После чего мэрия объявили о поиске подрядчика на капитальный ремонт водопровода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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