Авария на водопроводе лишила воды жителей Первоуральска. Фото

02 декабря 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Жители Первоуральска остались без воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Первоуральска (Свердловская область) остались без воды из-за аварии на водопроводе. В городе организован подвоз воды, рассказали в местном водоканале. «В связи с дефектом на Нижнесергинском водопроводе снижено давление воды на город. Работы по определению места и устранению дефекта продолжаются», — сказано в сообщении группы «Водоканал г. Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». По словам местных жителей, воду отключили в ночь на 2 декабря. «В водоканале сказали, что сегодня воды не будет», — отметил собеседник URA. RU. Авария на Нижне-Сергинском водоводе уже была 18 октября. Тогда на место происшествия приехал глава Первоуральска Игорь Кабец. ЧП удалось устранить на следующий день. После чего мэрия объявили о поиске подрядчика на капитальный ремонт водопровода. Фото: сообщество «Водоканал г. Первоуральск» соцсети «ВКонтакте»

Жители Первоуральска (Свердловская область) остались без воды из-за аварии на водопроводе. В городе организован подвоз воды, рассказали в местном водоканале. «В связи с дефектом на Нижнесергинском водопроводе снижено давление воды на город. Работы по определению места и устранению дефекта продолжаются», — сказано в сообщении группы «Водоканал г. Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». По словам местных жителей, воду отключили в ночь на 2 декабря. «В водоканале сказали, что сегодня воды не будет», — отметил собеседник URA. RU. Авария на Нижне-Сергинском водоводе уже была 18 октября. Тогда на место происшествия приехал глава Первоуральска Игорь Кабец. ЧП удалось устранить на следующий день. После чего мэрия объявили о поиске подрядчика на капитальный ремонт водопровода.