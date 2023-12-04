В Тюмени построят дорогу в новом микрорайоне

Однако сроки строительства не уточняются Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени построят дорогу на улице Кореневского на участке от Новоселов до Интернациональной. Об этом сообщили в администрации города.

«Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Тюмени предусмотрено строительство автомобильной дороги по ул. Кореневского на участке от ул. Новоселов до ул. Интернациональная, в том числе в районе дома № 199 по ул. Интернациональная», — сообщили в мэрии. Однако сроки строительства не уточняются.

Ранее URA.RU писало, что в Дударева (Тюменский район) построят дорогу после изъятия земельного участка. Также там планируют обустроить развязку на примыкании улиц Сергея Джанбровского и Московского тракта.