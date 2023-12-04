В Тюмени построят дорогу в новом микрорайоне

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Инспекция по качеству обслуживания дорог. Тюмень, зима, шоссе, асфальт, трасса, дорога
Однако сроки строительства не уточняются Фото:

В Тюмени построят дорогу на улице Кореневского на участке от Новоселов до Интернациональной. Об этом сообщили в администрации города.

«Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Тюмени предусмотрено строительство автомобильной дороги по ул. Кореневского на участке от ул. Новоселов до ул. Интернациональная, в том числе в районе дома № 199 по ул. Интернациональная», — сообщили в мэрии. Однако сроки строительства не уточняются.

Ранее URA.RU писало, что в Дударева (Тюменский район) построят дорогу после изъятия земельного участка. Также там планируют обустроить развязку на примыкании улиц Сергея Джанбровского и Московского тракта.

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В Тюмени построят дорогу на улице Кореневского на участке от Новоселов до Интернациональной. Об этом сообщили в администрации города. «Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Тюмени предусмотрено строительство автомобильной дороги по ул. Кореневского на участке от ул. Новоселов до ул. Интернациональная, в том числе в районе дома № 199 по ул. Интернациональная», — сообщили в мэрии. Однако сроки строительства не уточняются. Ранее URA.RU писало, что в Дударева (Тюменский район) построят дорогу после изъятия земельного участка. Также там планируют обустроить развязку на примыкании улиц Сергея Джанбровского и Московского тракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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