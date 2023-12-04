Врач Мулюкова рассказала, как свердловчанам не заболеть коклюшем на фоне эпидемии

Врач Мулюкова призывает свердловчан вакцинироваться, чтобы не заболеть коклюшем

В Екатеринбурге наблюдается вспышка коклюша Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чтобы екатеринбуржцам защититься от коклюша (острая инфекция, характеризующаяся поражением слизистой оболочки верхних дыхательных путей), необходимо вакцинироваться. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Кристина Мулюкова.

«Коклюш — это высокозаразное заболевание, вызываемое бактерией Bordetella pertussis, которое протекает со специфическим приступообразным и навязчивым кашлем, существенно ухудшающим качество жизни, нарушающим сон. На фоне коклюша могут возникнуть осложнения, среди которых пневмония, отит, кровоизлияние в головной мозг», — говорит Мулюкова.

Это инфекция, которой в основном болеют дети и подростки, но бывают случаи, когда заболевают и взрослые. «Чаще всего именно взрослые люди представляют опасность распространения заболевания, так как они могут болеть бессимптомно или с невыраженными проявлениями, тем самым заражая окружающих», — отметила врач-педиатр.

Примерно раз в 2-5 лет случаются вспышки коклюша, поэтому важно ответственно подходить к профилактике. «Единственным методом действительно защититься от заболевания или не допустить тяжелого его протекания является вакцинация. На данный момент в соответствии с Национальным календарем прививок России вакцинация детям до четырех лет проводится трижды до одного года и однократно на втором году жизни», — рассказала врач.

По словам Мулюковой, для детей с четырех лет и взрослых предназначена вакцина, которую повторять нужно каждые десять лет. «Это особенно актуально для будущих мам, ведь во время беременности коклюш переносится тяжелее. Более того, это даст возможность защитить не только себя, но и ребенка. Привитая мама передаст выработанный иммунитет малышу, что позволит не заболеть ему до трех месяцев, то есть до начала вакцинации», — заявила она.

Среди «бытовых» мер профилактики коклюша: избегание контактов, мытье рук, влажная уборка. «При появлении признаков коклюша или после контакта с заболевшим обязательно нужно обратиться к врачу, который назначит соответствующее лечение или профилактические препараты. Чем раньше это сделать, тем выше шансы не заболеть», — резюмировала Кристина Мулюкова.

В Екатеринбурге началась эпидемия коклюша. Лидирующее место по заболеванию занимает Орджоникидзевский район города. Там за ноябрь было выявлено 108 случаев заражения. В Верх-Исетском районе выявили менее 100 случаев, а в Железнодорожном районе было зарегистрировано 58 заболевших.