03 декабря 2023

В Екатеринбурге началась эпидемия коклюша

© Служба новостей «URA.RU»
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Наибольшее число случаев — в Орджоникидзевском районе Фото:

В Екатеринбурге выявлено несколько десятков случаев заболевания коклюшем. Лидирующее место по городу занимает Орджоникидзевский район.

«Орджоникидзевский район: за прошлый месяц выявлено 108 случаев заражения. Второе место занимает Верх-Исетский район, где выявлено менее 100 заболевших. В Железнодорожном районе за ноябрь зарегистрированы 58 заболевших», — об этом пишет ЕАН со ссылкой на закрытую статистику, предоставленную источником в системе здравоохранения города.

Нормой считается один-два случая коклюша на одну поликлинику. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональное управление Роспотребнадзора. На момент публикации заметки ответ получен не был.

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В Екатеринбурге выявлено несколько десятков случаев заболевания коклюшем. Лидирующее место по городу занимает Орджоникидзевский район. «Орджоникидзевский район: за прошлый месяц выявлено 108 случаев заражения. Второе место занимает Верх-Исетский район, где выявлено менее 100 заболевших. В Железнодорожном районе за ноябрь зарегистрированы 58 заболевших», — об этом пишет ЕАН со ссылкой на закрытую статистику, предоставленную источником в системе здравоохранения города. Нормой считается один-два случая коклюша на одну поликлинику. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональное управление Роспотребнадзора. На момент публикации заметки ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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