В Екатеринбурге началась эпидемия коклюша

В Екатеринбурге выявлено несколько десятков случаев заболевания коклюшем. Лидирующее место по городу занимает Орджоникидзевский район.
«Орджоникидзевский район: за прошлый месяц выявлено 108 случаев заражения. Второе место занимает Верх-Исетский район, где выявлено менее 100 заболевших. В Железнодорожном районе за ноябрь зарегистрированы 58 заболевших», — об этом пишет ЕАН со ссылкой на закрытую статистику, предоставленную источником в системе здравоохранения города.
Нормой считается один-два случая коклюша на одну поликлинику. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональное управление Роспотребнадзора. На момент публикации заметки ответ получен не был.
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