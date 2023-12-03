В Екатеринбурге началась эпидемия коклюша

04 декабря 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Наибольшее число случаев — в Орджоникидзевском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге выявлено несколько десятков случаев заболевания коклюшем. Лидирующее место по городу занимает Орджоникидзевский район. «Орджоникидзевский район: за прошлый месяц выявлено 108 случаев заражения. Второе место занимает Верх-Исетский район, где выявлено менее 100 заболевших. В Железнодорожном районе за ноябрь зарегистрированы 58 заболевших», — об этом пишет ЕАН со ссылкой на закрытую статистику, предоставленную источником в системе здравоохранения города. Нормой считается один-два случая коклюша на одну поликлинику. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональное управление Роспотребнадзора. На момент публикации заметки ответ получен не был.

В Екатеринбурге выявлено несколько десятков случаев заболевания коклюшем. Лидирующее место по городу занимает Орджоникидзевский район. «Орджоникидзевский район: за прошлый месяц выявлено 108 случаев заражения. Второе место занимает Верх-Исетский район, где выявлено менее 100 заболевших. В Железнодорожном районе за ноябрь зарегистрированы 58 заболевших», — об этом пишет ЕАН со ссылкой на закрытую статистику, предоставленную источником в системе здравоохранения города. Нормой считается один-два случая коклюша на одну поликлинику. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональное управление Роспотребнадзора. На момент публикации заметки ответ получен не был.