Для экс-губернатора Кировской области запросили 12 лет лишения свободы

04 декабря 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Никите Белых грозит 12 лет лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва Прокуратура запросила 12 лет лишения свободы для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, который был осужден за взятки. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. «Гособвинение запросило Белых 12 лет за злоупотребления полномочиями», — заявили в прокуратуре. Там добавили, что экс-чиновник был осужден по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В «нулевые» Белых был избран депутатом заксобрения Пермского края. Также работа заместителем губернатора в регионе.

Прокуратура запросила 12 лет лишения свободы для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, который был осужден за взятки. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. «Гособвинение запросило Белых 12 лет за злоупотребления полномочиями», — заявили в прокуратуре. Там добавили, что экс-чиновник был осужден по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В «нулевые» Белых был избран депутатом заксобрения Пермского края. Также работа заместителем губернатора в регионе.