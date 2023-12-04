Для экс-губернатора Кировской области запросили 12 лет лишения свободы

Никите Белых грозит 12 лет лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями
Прокуратура запросила 12 лет лишения свободы для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, который был осужден за взятки. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
«Гособвинение запросило Белых 12 лет за злоупотребления полномочиями», — заявили в прокуратуре. Там добавили, что экс-чиновник был осужден по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В «нулевые» Белых был избран депутатом заксобрения Пермского края. Также работа заместителем губернатора в регионе.
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