Для экс-губернатора Кировской области запросили 12 лет лишения свободы

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Никите Белых грозит 12 лет лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями Фото:

Прокуратура запросила 12 лет лишения свободы для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, который был осужден за взятки. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

«Гособвинение запросило Белых 12 лет за злоупотребления полномочиями», — заявили в прокуратуре. Там добавили, что экс-чиновник был осужден по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В «нулевые» Белых был избран депутатом заксобрения Пермского края. Также работа заместителем губернатора в регионе.

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Прокуратура запросила 12 лет лишения свободы для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, который был осужден за взятки. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. «Гособвинение запросило Белых 12 лет за злоупотребления полномочиями», — заявили в прокуратуре. Там добавили, что экс-чиновник был осужден по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В «нулевые» Белых был избран депутатом заксобрения Пермского края. Также работа заместителем губернатора в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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