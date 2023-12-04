В Березниках жильцов новой высотки, где вскрылись проблемы, напугали расселением. Видео

04 декабря 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Дом на Дощенникова, 1 является частью ЖК «Любимов», построенного для переселенцев из зоны техногенной аварии Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Березниках Пермского края жильцы нового 18-ти этажного дома №1 по улице Дощенникова (ЖК «Любимов») боятся расселения и сноса высотки. Об этом они заявили во время встречи с представителем управляющей компании «Любимый дом», на которой обсуждался вопрос устранения дефектов, выявленных после сдачи дома в эксплуатацию. Видео встречи опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» березниковский блогер Игорь Соловей. Новость по теме Жители ЖК «Любимов» в Березниках требуют от прокуратуры разобраться с некачественным домом «Управляющая компания угрожает: вас расселят по общагам, а ваш дом снесут. И вообще, говорит, что ваш дом долго не простоит», — высказалась одна женщин. Другие жильцы заявили, что будут обращаться в суд в случае их расселения. Также жители дома напомнили, что в ходе эксплуатации здания вскрылись многочисленные дефекты. Это подтвердил застройщик — Корпорация развития Пермского края. При этом жильцам за свой счет предложено сделать строительную экспертизу, которая определит, насколько серьезны проблемы, выявленные в ходе обследования дома. Стоимость экспертизы превышает 600 тысяч рублей, заявили березниковцы. Сейчас, по словам собственников жилых помещений, по дому идут трещины, имеются дефекты крыши, а из-за отсутствия гидроизоляции подвал периодически затапливает водой. В пресс-службе АО «Корпорации развития Пермского края» (застройщик микрорайона) URA.RU пояснили, что дом обследовала комиссия, куда вошли представители Инспекции госжилнадзора Прикамья. В корпорации корреспонденту агентства обещали подготовить более развернутый комментарий в ближайшее время. Также URA.RU обратилось в пресс-службу министерства строительства Пермского края. Ранее в КРПК появление трещин в доме на Дощенникова,1 связали с усадкой здания. Указанный дом был введен в эксплуатацию во втором квартале 2021 года. Вскоре после этого жильцы обратили внимание на ряд существенных недостатков. Из-за этого подвал дома топило водой, а на стенах образовалась плесень. ЖК «Любимов» является крупнейшим микрорайоном в Пермском крае, построенным за последние года. Стройка, за которой следили в Москве, началась вскоре после техногенной аварии, произошедшей на руднике «Уралкалия». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Березниках Пермского края жильцы нового 18-ти этажного дома №1 по улице Дощенникова (ЖК «Любимов») боятся расселения и сноса высотки. Об этом они заявили во время встречи с представителем управляющей компании «Любимый дом», на которой обсуждался вопрос устранения дефектов, выявленных после сдачи дома в эксплуатацию. Видео встречи опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» березниковский блогер Игорь Соловей. «Управляющая компания угрожает: вас расселят по общагам, а ваш дом снесут. И вообще, говорит, что ваш дом долго не простоит», — высказалась одна женщин. Другие жильцы заявили, что будут обращаться в суд в случае их расселения. Также жители дома напомнили, что в ходе эксплуатации здания вскрылись многочисленные дефекты. Это подтвердил застройщик — Корпорация развития Пермского края. При этом жильцам за свой счет предложено сделать строительную экспертизу, которая определит, насколько серьезны проблемы, выявленные в ходе обследования дома. Стоимость экспертизы превышает 600 тысяч рублей, заявили березниковцы. Сейчас, по словам собственников жилых помещений, по дому идут трещины, имеются дефекты крыши, а из-за отсутствия гидроизоляции подвал периодически затапливает водой. В пресс-службе АО «Корпорации развития Пермского края» (застройщик микрорайона) URA.RU пояснили, что дом обследовала комиссия, куда вошли представители Инспекции госжилнадзора Прикамья. В корпорации корреспонденту агентства обещали подготовить более развернутый комментарий в ближайшее время. Также URA.RU обратилось в пресс-службу министерства строительства Пермского края. Ранее в КРПК появление трещин в доме на Дощенникова,1 связали с усадкой здания. Указанный дом был введен в эксплуатацию во втором квартале 2021 года. Вскоре после этого жильцы обратили внимание на ряд существенных недостатков. Из-за этого подвал дома топило водой, а на стенах образовалась плесень. ЖК «Любимов» является крупнейшим микрорайоном в Пермском крае, построенным за последние года. Стройка, за которой следили в Москве, началась вскоре после техногенной аварии, произошедшей на руднике «Уралкалия».