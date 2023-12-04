В Челябинской области задерживается поставка комбинированной вакцины от кори

04 декабря 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Моновакцина от кори доступна во всех медучреждениях региона Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области задерживается поставка комбинированной вакцины от кори. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Сроки поставки перенесены с ноября на декабрь. «Ожидается федеральная поставка дивакцины „корь-паротит“ или тривакцины „корь-краснуха-паротит“, которыми прививают детей по нацкалендарю», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее в ведомстве указывали сроки поставки комбинированной вакцины в конце ноября, сейчас предварительно они сдвинулись на декабрь. Источник URA.RU в медицинской сфере добавил, что поставку комбинированной вакцины ждут во всех регионах страны. Как уточнили URA.RU в пресс-службе областного минздрава, поставить ребенку моновакцину от кори можно во всех медицинских организациях региона, но тогда дополнительно нужно будет прививать от паротита и краснухи. В связи с этим родителям предлагают подождать поступления вакцин «корь и паротит», «корь, краснуха и паротит».

В Челябинской области задерживается поставка комбинированной вакцины от кори. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Сроки поставки перенесены с ноября на декабрь. «Ожидается федеральная поставка дивакцины „корь-паротит“ или тривакцины „корь-краснуха-паротит“, которыми прививают детей по нацкалендарю», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее в ведомстве указывали сроки поставки комбинированной вакцины в конце ноября, сейчас предварительно они сдвинулись на декабрь. Источник URA.RU в медицинской сфере добавил, что поставку комбинированной вакцины ждут во всех регионах страны. Как уточнили URA.RU в пресс-службе областного минздрава, поставить ребенку моновакцину от кори можно во всех медицинских организациях региона, но тогда дополнительно нужно будет прививать от паротита и краснухи. В связи с этим родителям предлагают подождать поступления вакцин «корь и паротит», «корь, краснуха и паротит».