Рецидивист из Копейска перед убийством пенсионерки ограбил две квартиры

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Клипарт. Магнитогорск, снег, пенсионерка, непогода, улица
Мужчина зарезал пенсионерку в поселке Потанино Фото:

Рецидивист, убивший пенсионерку в поселке Потанино под Челябинском, перед убийством ограбил две квартиры. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, хозяйка одной из них и стала жертвой мужчины.

«Сначала он проник в квартиру, расположенную на Хрустальном переулке. Вынес оттуда имущество. После на улице мужчина начал конфликтовать с прохожими, кидаться на них. Среди них была и пенсионерка, которую вскоре он убил. Рецидивист проследил за ней и начал ломиться к ней в жилище. После убийства он обчистил квартиру жертвы», — рассказал источник.

По данным URA.RU, при задержании у мужчины нашли билет на автобус. Он мог сбежать, но почему-то не сделал этого.

С момента обнаружения трупа до задержания подозреваемого прошло менее суток. Полиция оперативно выявила и задержала подозреваемого. Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, после предъявления обвинения его отправили в СИЗО.

Обвиняемому 36 лет. Ранее он уже имел проблемы. Его судили за причинение вреда здоровью, угрозу убийством и целый ряд имущественных преступлений, а также преступлений против половой неприкосновенности.

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Рецидивист, убивший пенсионерку в поселке Потанино под Челябинском, перед убийством ограбил две квартиры. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, хозяйка одной из них и стала жертвой мужчины. «Сначала он проник в квартиру, расположенную на Хрустальном переулке. Вынес оттуда имущество. После на улице мужчина начал конфликтовать с прохожими, кидаться на них. Среди них была и пенсионерка, которую вскоре он убил. Рецидивист проследил за ней и начал ломиться к ней в жилище. После убийства он обчистил квартиру жертвы», — рассказал источник. По данным URA.RU, при задержании у мужчины нашли билет на автобус. Он мог сбежать, но почему-то не сделал этого. С момента обнаружения трупа до задержания подозреваемого прошло менее суток. Полиция оперативно выявила и задержала подозреваемого. Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, после предъявления обвинения его отправили в СИЗО. Обвиняемому 36 лет. Ранее он уже имел проблемы. Его судили за причинение вреда здоровью, угрозу убийством и целый ряд имущественных преступлений, а также преступлений против половой неприкосновенности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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