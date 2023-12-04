Рецидивист из Копейска перед убийством пенсионерки ограбил две квартиры

Мужчина зарезал пенсионерку в поселке Потанино Фото: Илья Московец © URA.RU

Рецидивист, убивший пенсионерку в поселке Потанино под Челябинском, перед убийством ограбил две квартиры. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, хозяйка одной из них и стала жертвой мужчины.

«Сначала он проник в квартиру, расположенную на Хрустальном переулке. Вынес оттуда имущество. После на улице мужчина начал конфликтовать с прохожими, кидаться на них. Среди них была и пенсионерка, которую вскоре он убил. Рецидивист проследил за ней и начал ломиться к ней в жилище. После убийства он обчистил квартиру жертвы», — рассказал источник.

По данным URA.RU, при задержании у мужчины нашли билет на автобус. Он мог сбежать, но почему-то не сделал этого.

С момента обнаружения трупа до задержания подозреваемого прошло менее суток. Полиция оперативно выявила и задержала подозреваемого. Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, после предъявления обвинения его отправили в СИЗО.

Обвиняемому 36 лет. Ранее он уже имел проблемы. Его судили за причинение вреда здоровью, угрозу убийством и целый ряд имущественных преступлений, а также преступлений против половой неприкосновенности.