Девочка из Перми, ставшая самой сильной в России, получила награду за рекорд

04 декабря 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Лидия Котельникова установила больше всех спортивных рекордов в России Фото: Илья Московец © URA.RU Достижения семилетней пермячки Лидии Котельниковой, которая установила больше всех спортивных детских рекордов в России, отметили в администрации Перми. Девочке вручили благодарственное письмо и инвентарь для занятий. «Семилетняя пермячка установила рекорд России по отжиманиях на брусьях с дополнительным весом. Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Сергей Сапегин вручил Лидии благодарность и новый спортивный инвентарь: гимнастический коврик и опоры для отжимания», — сообщили в пресс-службе администрации города Перми. Ранее Лидия Котельникова установила шесть рекордов России. По словам ее брата, первоклассницу можно считать самой сильной девочкой в стране. В ноябре 2023 года девочка установила детский рекорд России по отжиманию на брусьях с дополнительным весом. Но у ее родителей не было денег, чтобы официально зарегистрировать достижение. К решению вопроса подключились депутаты «Единой России». В пресс-службе городской администрации отметили, что на данный момент информацию о достижении отправили в комиссию, чтобы оно попало в книгу рекордов России.

Достижения семилетней пермячки Лидии Котельниковой, которая установила больше всех спортивных детских рекордов в России, отметили в администрации Перми. Девочке вручили благодарственное письмо и инвентарь для занятий. «Семилетняя пермячка установила рекорд России по отжиманиях на брусьях с дополнительным весом. Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Сергей Сапегин вручил Лидии благодарность и новый спортивный инвентарь: гимнастический коврик и опоры для отжимания», — сообщили в пресс-службе администрации города Перми. Ранее Лидия Котельникова установила шесть рекордов России. По словам ее брата, первоклассницу можно считать самой сильной девочкой в стране. В ноябре 2023 года девочка установила детский рекорд России по отжиманию на брусьях с дополнительным весом. Но у ее родителей не было денег, чтобы официально зарегистрировать достижение. К решению вопроса подключились депутаты «Единой России». В пресс-службе городской администрации отметили, что на данный момент информацию о достижении отправили в комиссию, чтобы оно попало в книгу рекордов России.