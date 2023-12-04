Девочка из Перми, ставшая самой сильной в России, получила награду за рекорд

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Чемпионат УрФО по тяжелой атлетике. Екатеринбург, спорт, тяжелая атлетика, кубки чемпионов
Лидия Котельникова установила больше всех спортивных рекордов в России Фото:

Достижения семилетней пермячки Лидии Котельниковой, которая установила больше всех спортивных детских рекордов в России, отметили в администрации Перми. Девочке вручили благодарственное письмо и инвентарь для занятий.

«Семилетняя пермячка установила рекорд России по отжиманиях на брусьях с дополнительным весом. Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Сергей Сапегин вручил Лидии благодарность и новый спортивный инвентарь: гимнастический коврик и опоры для отжимания», — сообщили в пресс-службе администрации города Перми.

Ранее Лидия Котельникова установила шесть рекордов России. По словам ее брата, первоклассницу можно считать самой сильной девочкой в стране. В ноябре 2023 года девочка установила детский рекорд России по отжиманию на брусьях с дополнительным весом. Но у ее родителей не было денег, чтобы официально зарегистрировать достижение. К решению вопроса подключились депутаты «Единой России». В пресс-службе городской администрации отметили, что на данный момент информацию о достижении отправили в комиссию, чтобы оно попало в книгу рекордов России.

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Достижения семилетней пермячки Лидии Котельниковой, которая установила больше всех спортивных детских рекордов в России, отметили в администрации Перми. Девочке вручили благодарственное письмо и инвентарь для занятий. «Семилетняя пермячка установила рекорд России по отжиманиях на брусьях с дополнительным весом. Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Сергей Сапегин вручил Лидии благодарность и новый спортивный инвентарь: гимнастический коврик и опоры для отжимания», — сообщили в пресс-службе администрации города Перми. Ранее Лидия Котельникова установила шесть рекордов России. По словам ее брата, первоклассницу можно считать самой сильной девочкой в стране. В ноябре 2023 года девочка установила детский рекорд России по отжиманию на брусьях с дополнительным весом. Но у ее родителей не было денег, чтобы официально зарегистрировать достижение. К решению вопроса подключились депутаты «Единой России». В пресс-службе городской администрации отметили, что на данный момент информацию о достижении отправили в комиссию, чтобы оно попало в книгу рекордов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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