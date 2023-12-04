Таксисты из Омской области начали ездить на заработки в Тюмень

Омские таксисты зарабатывают на тюменских пассажирах Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Водители агрегатора такси «Яндекс.Go» из Омской области начали ездить в Тюмень на заработки. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков.

«Таксисты из соседних регионов и раньше приезжали в Тюменскую область на заработки. Но сейчас это явление приобрело массовый характер. Трудятся омичи „вахтовым методом“: приезжают на две — три недели, снимают жилье и работают практически круглосуточно. Перерыв, можно сказать, у них только на сон», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, омских таксистов в Тюменской области привлекают высокие заработки и качественные дороги. «Им здесь проще зарабатывать. Тюменцы, как правило, не экономят на такси и часто оставляют водителям чаевые. К тому же, у нас качественные дороги. А значит, после „вахты“ не придется тратить большие деньги на ремонт автомобиля. Местные таксисты конкуренции с омичами практически не замечают, потому что в Тюменской области не хватает водителей такси», — рассказал инсайдер URA.RU.

В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени водители такси «Яндекс.Go» стали включать на своих мобильных телефонах авиарежим, чтобы не выполнять заказы, которые им не нравятся. По словам источников URA.RU, при использовании такого способа отказа от заявок водители не теряют рейтинг в приложении агрегатора, который необходим для работы.