04 декабря 2023

На мэра Шадринска, вслед за главой Кургана, сокращают расходы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕР. Курган , мокан антон
Расходы на работу главы Шадринска Антона Мокана, по плану, составят менее 2 млн рублей Фото:

Планируется, что расходы бюджета на работу мэра Шадринска (Курганская область) Антона Мокана в 2024 году сократятся на 200 тысяч рублей. Данная информация размещена в бюджетных документах городской администрации. Ранее стало известно, что мэрия Кургана планирует сократить расходы на главу города Елену Ситникову.

«Глава муниципального образования, сумма: 1,95 млн рублей», — указано в документе, посвященном распределению бюджета Шадринска в 2024 году. В отчете о расходовании бюджета на работу мэра в 2023 году утвержденные бюджетные назначения указаны в размере 2,15 млн рублей.

По словам источника URA.RU, связанного с муниципальными властями, сокращение расходов связано с общероссийской тенденции по экономии бюджета. В рамках нее представители администраций муниципалитетов пытаются сократить расходы, где это возможно.

Ранее стало известно, что на работу главы Кургана Елены Ситниковой в 2024 году планируют потратить 2,6 млн рублей. В 2023 году эти расходы составили 4,75 млн рублей.

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Планируется, что расходы бюджета на работу мэра Шадринска (Курганская область) Антона Мокана в 2024 году сократятся на 200 тысяч рублей. Данная информация размещена в бюджетных документах городской администрации. Ранее стало известно, что мэрия Кургана планирует сократить расходы на главу города Елену Ситникову. «Глава муниципального образования, сумма: 1,95 млн рублей», — указано в документе, посвященном распределению бюджета Шадринска в 2024 году. В отчете о расходовании бюджета на работу мэра в 2023 году утвержденные бюджетные назначения указаны в размере 2,15 млн рублей. По словам источника URA.RU, связанного с муниципальными властями, сокращение расходов связано с общероссийской тенденции по экономии бюджета. В рамках нее представители администраций муниципалитетов пытаются сократить расходы, где это возможно. Ранее стало известно, что на работу главы Кургана Елены Ситниковой в 2024 году планируют потратить 2,6 млн рублей. В 2023 году эти расходы составили 4,75 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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