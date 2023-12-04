Проживающему в Екатеринбурге бойцу спецоперации из Узбекистана дали паспорт РФ

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После получения паспорта РФ мужчина снова уедет воевать на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Узбекистана, проживающий в Екатеринбурге, получил паспорт гражданина РФ. Сделать это позволило участие в спецоперации на Украине.

«На передовой у бойца истек срок действия национального паспорта. Ему предоставили временное убежище на территории РФ, а его заявление о приеме в гражданство специалисты рассмотрели в кратчайшие сроки. Результат рассмотрения — положительный», — сказал начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

Он добавил, что новоиспеченный гражданин РФ после получения в Екатеринбурге паспорта вновь отправился воевать на Украину. Всего же с мая 2023 года гражданство приобрели 32 уроженца Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Монголии, подписавшие контракты с Минобороны.

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Уроженец Узбекистана, проживающий в Екатеринбурге, получил паспорт гражданина РФ. Сделать это позволило участие в спецоперации на Украине. «На передовой у бойца истек срок действия национального паспорта. Ему предоставили временное убежище на территории РФ, а его заявление о приеме в гражданство специалисты рассмотрели в кратчайшие сроки. Результат рассмотрения — положительный», — сказал начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. Он добавил, что новоиспеченный гражданин РФ после получения в Екатеринбурге паспорта вновь отправился воевать на Украину. Всего же с мая 2023 года гражданство приобрели 32 уроженца Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Монголии, подписавшие контракты с Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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