Проживающему в Екатеринбурге бойцу спецоперации из Узбекистана дали паспорт РФ

04 декабря 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

После получения паспорта РФ мужчина снова уедет воевать на Украину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец Узбекистана, проживающий в Екатеринбурге, получил паспорт гражданина РФ. Сделать это позволило участие в спецоперации на Украине. «На передовой у бойца истек срок действия национального паспорта. Ему предоставили временное убежище на территории РФ, а его заявление о приеме в гражданство специалисты рассмотрели в кратчайшие сроки. Результат рассмотрения — положительный», — сказал начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. Он добавил, что новоиспеченный гражданин РФ после получения в Екатеринбурге паспорта вновь отправился воевать на Украину. Всего же с мая 2023 года гражданство приобрели 32 уроженца Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Монголии, подписавшие контракты с Минобороны.

Уроженец Узбекистана, проживающий в Екатеринбурге, получил паспорт гражданина РФ. Сделать это позволило участие в спецоперации на Украине. «На передовой у бойца истек срок действия национального паспорта. Ему предоставили временное убежище на территории РФ, а его заявление о приеме в гражданство специалисты рассмотрели в кратчайшие сроки. Результат рассмотрения — положительный», — сказал начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. Он добавил, что новоиспеченный гражданин РФ после получения в Екатеринбурге паспорта вновь отправился воевать на Украину. Всего же с мая 2023 года гражданство приобрели 32 уроженца Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Монголии, подписавшие контракты с Минобороны.