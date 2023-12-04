В Сургуте открылся семейный ресторан с большой детской комнатой

В Сургуте открылся еще один филиал сети семейных ресторанов «ПиццаФабрика». Главной особенностью нового заведения стала большая детская комната площадью 50 квадратных метров, рассказала URA.RU заместитель гендиректора «ПиццаФабрики» в Сургуте Анна Карагузина.
«Детская комната площадью 50 квадратных метров разделена на игровую и интерактивные комнаты. Среди филиалов „ПиццаФабрики“ в Сургуте — это самая большая детская комната. Само заведение рассчитаны на 84 посадочных места», — прокомментировала Карагузина.
К открытию в Сургуте также готовятся рестораны итальянской и грузинской кухни. Итальянский ресторан планирует встретить первых гостей в декабре, а грузинский — в 2024 году.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте открылся ресторан китайского и восточного стрит-фуда KITAEAST. На вечеринке в честь открытия заведения побывал шеф восточной кухни из Москвы.
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