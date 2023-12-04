В Сургуте открылся семейный ресторан с большой детской комнатой

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Детская игровая комната. Курган, игровая комната, детская комната, замания
В Сургуте открылся еще один филиал «ПиццаФабрики» с большой детской комнатой Фото:

В Сургуте открылся еще один филиал сети семейных ресторанов «ПиццаФабрика». Главной особенностью нового заведения стала большая детская комната площадью 50 квадратных метров, рассказала URA.RU заместитель гендиректора «ПиццаФабрики» в Сургуте Анна Карагузина.

«Детская комната площадью 50 квадратных метров разделена на игровую и интерактивные комнаты. Среди филиалов „ПиццаФабрики“ в Сургуте — это самая большая детская комната. Само заведение рассчитаны на 84 посадочных места», — прокомментировала Карагузина.

К открытию в Сургуте также готовятся рестораны итальянской и грузинской кухни. Итальянский ресторан планирует встретить первых гостей в декабре, а грузинский — в 2024 году.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте открылся ресторан китайского и восточного стрит-фуда KITAEAST. На вечеринке в честь открытия заведения побывал шеф восточной кухни из Москвы.

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В Сургуте открылся еще один филиал сети семейных ресторанов «ПиццаФабрика». Главной особенностью нового заведения стала большая детская комната площадью 50 квадратных метров, рассказала URA.RU заместитель гендиректора «ПиццаФабрики» в Сургуте Анна Карагузина. «Детская комната площадью 50 квадратных метров разделена на игровую и интерактивные комнаты. Среди филиалов „ПиццаФабрики“ в Сургуте — это самая большая детская комната. Само заведение рассчитаны на 84 посадочных места», — прокомментировала Карагузина. К открытию в Сургуте также готовятся рестораны итальянской и грузинской кухни. Итальянский ресторан планирует встретить первых гостей в декабре, а грузинский — в 2024 году. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте открылся ресторан китайского и восточного стрит-фуда KITAEAST. На вечеринке в честь открытия заведения побывал шеф восточной кухни из Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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