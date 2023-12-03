Курганский сенатор заявил о превосходстве российской оборонки над западной. Фото

04 декабря 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Сергей Муратов заявил, что Западу будет почти невозможно догнать российский военно-промышленный комплекс Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сенатор от Курганской области Сергей Муратов, являющийся владельцем оборонного завода «Курганприбор» и зампредседателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ заявил о том, что Западу будет сложно догнать темпы производства военно-промышленного комплекса России (ВПК). Об этом он заявил во время конференции местной «Единой России», передает корреспондент URA.RU. «Я знаю как сегодня развивается наша оборонка, владею по ней всей информацией. И понимаю, что сегодня мы набрали такой темп, что нашим „коллегам“ с запада очень сложно догнать нас. В этой ситуации — практически даже невозможно. Мы идем значительно опережающими темпами. Нужно отдать должное тому, сколько вложено финансовых ресурсов и сколько внимания уделяется этому в стране», — заявил Муратов. Также он отметил, что гордится тем, что предприятия Курганской области принимают в этом активное участие и вспомнил, как комитет СФ по обороне оценил на «отлично» оборонные предприятия региона. В октябре в Кургане побывали представители сразу трех комитетов Совфеда РФ. В том числе был проведен выездной Комитет СФ по обороне и безопасности. Позже Муратов сообщал, что оборонные предприятия региона получили высокую оценку от его членов. Глава комитета СФ по обороне Булавин также отмечал, что отдельные предприятия региона в разы нарастили выпуск продукции военного назначения и специзделий. Курганский сенатор заявил о превосходстве оборонного комплекса России над Западным Фото: «ЕДИНАЯ РОССИЯ | Курганская область» в соцсети «ВКонткате»; https://vk.com/edinros45?w=wall-42220040_11503 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов, являющийся владельцем оборонного завода «Курганприбор» и зампредседателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ заявил о том, что Западу будет сложно догнать темпы производства военно-промышленного комплекса России (ВПК). Об этом он заявил во время конференции местной «Единой России», передает корреспондент URA.RU. «Я знаю как сегодня развивается наша оборонка, владею по ней всей информацией. И понимаю, что сегодня мы набрали такой темп, что нашим „коллегам“ с запада очень сложно догнать нас. В этой ситуации — практически даже невозможно. Мы идем значительно опережающими темпами. Нужно отдать должное тому, сколько вложено финансовых ресурсов и сколько внимания уделяется этому в стране», — заявил Муратов. Также он отметил, что гордится тем, что предприятия Курганской области принимают в этом активное участие и вспомнил, как комитет СФ по обороне оценил на «отлично» оборонные предприятия региона. В октябре в Кургане побывали представители сразу трех комитетов Совфеда РФ. В том числе был проведен выездной Комитет СФ по обороне и безопасности. Позже Муратов сообщал, что оборонные предприятия региона получили высокую оценку от его членов. Глава комитета СФ по обороне Булавин также отмечал, что отдельные предприятия региона в разы нарастили выпуск продукции военного назначения и специзделий.