03 декабря 2023

Курганский сенатор заявил о превосходстве российской оборонки над западной. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Муратов заявил, что Западу будет почти невозможно догнать российский военно-промышленный комплекс Фото:

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов, являющийся владельцем оборонного завода «Курганприбор» и зампредседателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ заявил о том, что Западу будет сложно догнать темпы производства военно-промышленного комплекса России (ВПК). Об этом он заявил во время конференции местной «Единой России», передает корреспондент URA.RU.

«Я знаю как сегодня развивается наша оборонка, владею по ней всей информацией. И понимаю, что сегодня мы набрали такой темп, что нашим „коллегам“ с запада очень сложно догнать нас. В этой ситуации — практически даже невозможно. Мы идем значительно опережающими темпами. Нужно отдать должное тому, сколько вложено финансовых ресурсов и сколько внимания уделяется этому в стране», — заявил Муратов. Также он отметил, что гордится тем, что предприятия Курганской области принимают в этом активное участие и вспомнил, как комитет СФ по обороне оценил на «отлично» оборонные предприятия региона.

В октябре в Кургане побывали представители сразу трех комитетов Совфеда РФ. В том числе был проведен выездной Комитет СФ по обороне и безопасности. Позже Муратов сообщал, что оборонные предприятия региона получили высокую оценку от его членов. Глава комитета СФ по обороне Булавин также отмечал, что отдельные предприятия региона в разы нарастили выпуск продукции военного назначения и специзделий.

Курганский сенатор заявил о превосходстве оборонного комплекса России над Западным
Курганский сенатор заявил о превосходстве оборонного комплекса России над Западным
Фото:
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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов, являющийся владельцем оборонного завода «Курганприбор» и зампредседателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ заявил о том, что Западу будет сложно догнать темпы производства военно-промышленного комплекса России (ВПК). Об этом он заявил во время конференции местной «Единой России», передает корреспондент URA.RU. «Я знаю как сегодня развивается наша оборонка, владею по ней всей информацией. И понимаю, что сегодня мы набрали такой темп, что нашим „коллегам“ с запада очень сложно догнать нас. В этой ситуации — практически даже невозможно. Мы идем значительно опережающими темпами. Нужно отдать должное тому, сколько вложено финансовых ресурсов и сколько внимания уделяется этому в стране», — заявил Муратов. Также он отметил, что гордится тем, что предприятия Курганской области принимают в этом активное участие и вспомнил, как комитет СФ по обороне оценил на «отлично» оборонные предприятия региона. В октябре в Кургане побывали представители сразу трех комитетов Совфеда РФ. В том числе был проведен выездной Комитет СФ по обороне и безопасности. Позже Муратов сообщал, что оборонные предприятия региона получили высокую оценку от его членов. Глава комитета СФ по обороне Булавин также отмечал, что отдельные предприятия региона в разы нарастили выпуск продукции военного назначения и специзделий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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