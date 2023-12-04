Путин пообещал зерно шести африканским странам

Россия направляет зерно в шесть африканских стран, которые нуждаются в продовольствии. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе выступления в Кремле.
«РФ направляет зерно в шесть стран Африки», — заявил Путин. Трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что некоторые суда уже разгружаются в тех странах, которые имеют нужду в продовольствии, чтобы обеспечить необходимые запасы для населения.
Российские суда с пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что ожидается их прибытие в конце ноября или начале декабря. Дополнительные суда направлены в Центрально-Африканскую республику, Зимбабве, Мали и Эритрею. Российский корабль, груженный зерном, прибыл в Сомали с 25 тысячами тонн пшеницы на борту, передает
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