Путин пообещал зерно шести африканским странам

04 декабря 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Россия направляет зерно шести африканским странам, заявил Владимир Путин Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия направляет зерно в шесть африканских стран, которые нуждаются в продовольствии. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе выступления в Кремле. «РФ направляет зерно в шесть стран Африки», — заявил Путин. Трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что некоторые суда уже разгружаются в тех странах, которые имеют нужду в продовольствии, чтобы обеспечить необходимые запасы для населения. Российские суда с пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что ожидается их прибытие в конце ноября или начале декабря. Дополнительные суда направлены в Центрально-Африканскую республику, Зимбабве, Мали и Эритрею. Российский корабль, груженный зерном, прибыл в Сомали с 25 тысячами тонн пшеницы на борту, передает Life .

Россия направляет зерно в шесть африканских стран, которые нуждаются в продовольствии. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе выступления в Кремле. «РФ направляет зерно в шесть стран Африки», — заявил Путин. Трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что некоторые суда уже разгружаются в тех странах, которые имеют нужду в продовольствии, чтобы обеспечить необходимые запасы для населения. Российские суда с пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что ожидается их прибытие в конце ноября или начале декабря. Дополнительные суда направлены в Центрально-Африканскую республику, Зимбабве, Мали и Эритрею. Российский корабль, груженный зерном, прибыл в Сомали с 25 тысячами тонн пшеницы на борту, передает Life.