Участок трассы М-5 в Челябинской области закроют на несколько часов 5 декабря

Участок федеральной трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе (Челябинская область) 5 декабря закроют для транспорта на пять часов. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Управление дорог „Южный Урал“».
«В связи с проведением буровзрывных работ 5 декабря с 09:00 до 14:00 по местному времени на участке реконструкции закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Тяжеловесному транспорту (большегрузы, автобусы) на время взрывных работ проезд запрещен», — предупредили в пресс-службе ведомства.
С 14 ноября до 1 октября 2024 года перекрытие дорожного движения в Ашинском районе на время очередного этапа буровзрывных работ будет производиться еженедельно — во вторник или в четверг, в зависимости от погоды. Водителям рекомендуется учесть это, планируя поездки.
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