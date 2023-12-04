Сын Пригожина получил контроль над компанией отца

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Павел Пригожин получил контроль над компаниями своего отца (на фото), сообщает Daily Storm Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Сын основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел официально получил контроль над компаниями «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг». Ранее эти компании принадлежали его отцу.

«Павел Пригожин официально получил контроль над компаниями «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», — сообщает Daily Storm. Там добавили, что эта информация отражена в базе данных «СПАРК-Интерфакс». «Конкорд менеджмент и консалтинг» занимается неспециализированной оптовой торговлей и была зарегистрирована в 1997 году. В то же время, «Конкорд кейтеринг» специализируется на ресторанной деятельности и услугах по доставке продуктов питания, и была зарегистрирована в 2018 году.

Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области вместе с девятью другими людьми. Следственный комитет проводит расследование по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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Сын основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел официально получил контроль над компаниями «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг». Ранее эти компании принадлежали его отцу. «Павел Пригожин официально получил контроль над компаниями «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», — сообщает Daily Storm. Там добавили, что эта информация отражена в базе данных «СПАРК-Интерфакс». «Конкорд менеджмент и консалтинг» занимается неспециализированной оптовой торговлей и была зарегистрирована в 1997 году. В то же время, «Конкорд кейтеринг» специализируется на ресторанной деятельности и услугах по доставке продуктов питания, и была зарегистрирована в 2018 году. Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области вместе с девятью другими людьми. Следственный комитет проводит расследование по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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