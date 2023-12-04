Сын Пригожина получил контроль над компанией отца

04 декабря 2023 в 21:07 Размер текста - 17 +

Павел Пригожин получил контроль над компаниями своего отца (на фото), сообщает Daily Storm Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Сын основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел официально получил контроль над компаниями «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг». Ранее эти компании принадлежали его отцу. «Павел Пригожин официально получил контроль над компаниями «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», — сообщает Daily Storm. Там добавили, что эта информация отражена в базе данных «СПАРК-Интерфакс». «Конкорд менеджмент и консалтинг» занимается неспециализированной оптовой торговлей и была зарегистрирована в 1997 году. В то же время, «Конкорд кейтеринг» специализируется на ресторанной деятельности и услугах по доставке продуктов питания, и была зарегистрирована в 2018 году. Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области вместе с девятью другими людьми. Следственный комитет проводит расследование по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Сын основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел официально получил контроль над компаниями «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг». Ранее эти компании принадлежали его отцу. «Павел Пригожин официально получил контроль над компаниями «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», — сообщает Daily Storm. Там добавили, что эта информация отражена в базе данных «СПАРК-Интерфакс». «Конкорд менеджмент и консалтинг» занимается неспециализированной оптовой торговлей и была зарегистрирована в 1997 году. В то же время, «Конкорд кейтеринг» специализируется на ресторанной деятельности и услугах по доставке продуктов питания, и была зарегистрирована в 2018 году. Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области вместе с девятью другими людьми. Следственный комитет проводит расследование по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.