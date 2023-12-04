В Волгограде перекрыли вокзал из-за эшелона с ранеными на СВО

04 декабря 2023 в 22:16 Размер текста - 17 +

В Волгоград прибыл поезд с ранеными, сообщает V1.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Многочисленные экипажи скорой помощи на Привокзальной площади в Волгограде и запрет на проход к перронам вызвали беспокойство среди местных жителей. На волгоградский вокзал прибыл поезд с ранеными на СВО. «На Привокзальной площади множество экипажей скорой помощи», — передает слова очевидцев издание V1.RU. Там добавили, что жители сообщали о наличии множества людей в военной форме и значительном скоплении скорых на площади. Однако вскоре стало известно, что это связано с прибытием раненых, которые частично были доставлены в госпитали сразу из поезда, а остальные продолжили свой путь после кратковременной остановки, заключили в издании.

Многочисленные экипажи скорой помощи на Привокзальной площади в Волгограде и запрет на проход к перронам вызвали беспокойство среди местных жителей. На волгоградский вокзал прибыл поезд с ранеными на СВО. «На Привокзальной площади множество экипажей скорой помощи», — передает слова очевидцев издание V1.RU. Там добавили, что жители сообщали о наличии множества людей в военной форме и значительном скоплении скорых на площади. Однако вскоре стало известно, что это связано с прибытием раненых, которые частично были доставлены в госпитали сразу из поезда, а остальные продолжили свой путь после кратковременной остановки, заключили в издании.