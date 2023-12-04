В Волгограде перекрыли вокзал из-за эшелона с ранеными на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вокзал. Тюмень, поезд, вагон, пассажирские перевозки, туристы, жд вокзал, перрон, вокзал тюмень, перон, пассажиры жд, перон вокзала
В Волгоград прибыл поезд с ранеными, сообщает V1.RU Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Многочисленные экипажи скорой помощи на Привокзальной площади в Волгограде и запрет на проход к перронам вызвали беспокойство среди местных жителей. На волгоградский вокзал прибыл поезд с ранеными на СВО.

«На Привокзальной площади множество экипажей скорой помощи», — передает слова очевидцев издание V1.RU. Там добавили, что жители сообщали о наличии множества людей в военной форме и значительном скоплении скорых на площади. Однако вскоре стало известно, что это связано с прибытием раненых, которые частично были доставлены в госпитали сразу из поезда, а остальные продолжили свой путь после кратковременной остановки, заключили в издании.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Многочисленные экипажи скорой помощи на Привокзальной площади в Волгограде и запрет на проход к перронам вызвали беспокойство среди местных жителей. На волгоградский вокзал прибыл поезд с ранеными на СВО. «На Привокзальной площади множество экипажей скорой помощи», — передает слова очевидцев издание V1.RU. Там добавили, что жители сообщали о наличии множества людей в военной форме и значительном скоплении скорых на площади. Однако вскоре стало известно, что это связано с прибытием раненых, которые частично были доставлены в госпитали сразу из поезда, а остальные продолжили свой путь после кратковременной остановки, заключили в издании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...