В Волгограде перекрыли вокзал из-за эшелона с ранеными на СВО

Многочисленные экипажи скорой помощи на Привокзальной площади в Волгограде и запрет на проход к перронам вызвали беспокойство среди местных жителей. На волгоградский вокзал прибыл поезд с ранеными на СВО.
«На Привокзальной площади множество экипажей скорой помощи», — передает слова очевидцев издание V1.RU. Там добавили, что жители сообщали о наличии множества людей в военной форме и значительном скоплении скорых на площади. Однако вскоре стало известно, что это связано с прибытием раненых, которые частично были доставлены в госпитали сразу из поезда, а остальные продолжили свой путь после кратковременной остановки, заключили в издании.
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