Путин поблагодарил и наградил грамотами четырех свердловчан

04 декабря 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Распоряжение о поощрении появилось 4 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил четырех жителей Свердловской области почетной грамотой президента РФ и объявил благодарность за достигнутые трудовые успехи. Распоряжение главы государства появилось на официальном интернет-портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации начальника материального склада Свердловской дирекции снабжения Центральной дирекции закупок и снабжения — филиала РЖД Светлану Вострякову», — говорится в документе. Распоряжение о поощрении опубликовано 4 декабря. Благодарность президента РФ получили машинист-инструктор и машинист электровоза локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Каменск-Уральский Свердловской дирекции Вячеслав Метушевский и Иван Чемезов. Также в список награжденных попал замдиректора по строительству организации «АстраСтройИнвест» Сергей Гладышев. В конце ноября президент РФ Владимир Путин отметил достижения четырех свердловчан. Работникам завода и врачам присвоили государственные награды.

Президент России Владимир Путин наградил четырех жителей Свердловской области почетной грамотой президента РФ и объявил благодарность за достигнутые трудовые успехи. Распоряжение главы государства появилось на официальном интернет-портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации начальника материального склада Свердловской дирекции снабжения Центральной дирекции закупок и снабжения — филиала РЖД Светлану Вострякову», — говорится в документе. Распоряжение о поощрении опубликовано 4 декабря. Благодарность президента РФ получили машинист-инструктор и машинист электровоза локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Каменск-Уральский Свердловской дирекции Вячеслав Метушевский и Иван Чемезов. Также в список награжденных попал замдиректора по строительству организации «АстраСтройИнвест» Сергей Гладышев. В конце ноября президент РФ Владимир Путин отметил достижения четырех свердловчан. Работникам завода и врачам присвоили государственные награды.