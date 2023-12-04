Путин поблагодарил и наградил грамотами четырех свердловчан

Президент России Владимир Путин наградил четырех жителей Свердловской области почетной грамотой президента РФ и объявил благодарность за достигнутые трудовые успехи. Распоряжение главы государства появилось на официальном интернет-портале правовой информации.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации начальника материального склада Свердловской дирекции снабжения Центральной дирекции закупок и снабжения — филиала РЖД Светлану Вострякову», — говорится в документе. Распоряжение о поощрении опубликовано 4 декабря.
Благодарность президента РФ получили машинист-инструктор и машинист электровоза локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Каменск-Уральский Свердловской дирекции Вячеслав Метушевский и Иван Чемезов. Также в список награжденных попал замдиректора по строительству организации «АстраСтройИнвест» Сергей Гладышев.
В конце ноября президент РФ Владимир Путин отметил достижения четырех свердловчан. Работникам завода и врачам присвоили государственные награды.
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