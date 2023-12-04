Путин поблагодарил и наградил грамотами четырех свердловчан

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Распоряжение о поощрении появилось 4 декабря Фото:

Президент России Владимир Путин наградил четырех жителей Свердловской области почетной грамотой президента РФ и объявил благодарность за достигнутые трудовые успехи. Распоряжение главы государства появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации начальника материального склада Свердловской дирекции снабжения Центральной дирекции закупок и снабжения — филиала РЖД Светлану Вострякову», — говорится в документе. Распоряжение о поощрении опубликовано 4 декабря.

Благодарность президента РФ получили машинист-инструктор и машинист электровоза локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Каменск-Уральский Свердловской дирекции Вячеслав Метушевский и Иван Чемезов. Также в список награжденных попал замдиректора по строительству организации «АстраСтройИнвест» Сергей Гладышев.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин отметил достижения четырех свердловчан. Работникам завода и врачам присвоили государственные награды.

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Президент России Владимир Путин наградил четырех жителей Свердловской области почетной грамотой президента РФ и объявил благодарность за достигнутые трудовые успехи. Распоряжение главы государства появилось на официальном интернет-портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации начальника материального склада Свердловской дирекции снабжения Центральной дирекции закупок и снабжения — филиала РЖД Светлану Вострякову», — говорится в документе. Распоряжение о поощрении опубликовано 4 декабря. Благодарность президента РФ получили машинист-инструктор и машинист электровоза локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Каменск-Уральский Свердловской дирекции Вячеслав Метушевский и Иван Чемезов. Также в список награжденных попал замдиректора по строительству организации «АстраСтройИнвест» Сергей Гладышев. В конце ноября президент РФ Владимир Путин отметил достижения четырех свердловчан. Работникам завода и врачам присвоили государственные награды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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