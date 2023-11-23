23 ноября 2023

Путин наградил четырех свердловчан — двух рабочих и врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Владимир Путин наградил работников завода и врачей из «Микрохирургии глаза» Фото:

Президент России Владимир Путин отметил достижения четырех свердловчан. Звание «заслуженный врач» получили врачи Дмитрий Иванов и Олег Уласевич из «Микрохирургии глаза», а званием «Заслуженный металлург РФ» наградили Сергея Рощупкина и Владимира Семикина из «Нижнетагильского металлургического комбината».

«Присвоить почетное звание „заслуженный врач“ Иванову Дмитрию Ивановичу, Уласевичу Олегу Анатольевичу <…> За заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное „Заслуженный металлург Российской Федерации“ Рощупкину Сергею Алексеевичу, Семикину Владимиру Николаевичу», — говорится в подписанном Путиным распоряжении. Оно опубликовано 23 ноября на портале правовой информации.

Иванов и Уласевич — заведующие отделением в «Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза». Рощупкин — заместитель начальника цеха на «Нижнетагильском металлургическом комбинате», Семикин — сменный мастер участка на этом же заводе.

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Президент России Владимир Путин отметил достижения четырех свердловчан. Звание «заслуженный врач» получили врачи Дмитрий Иванов и Олег Уласевич из «Микрохирургии глаза», а званием «Заслуженный металлург РФ» наградили Сергея Рощупкина и Владимира Семикина из «Нижнетагильского металлургического комбината». «Присвоить почетное звание „заслуженный врач“ Иванову Дмитрию Ивановичу, Уласевичу Олегу Анатольевичу <…> За заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное „Заслуженный металлург Российской Федерации“ Рощупкину Сергею Алексеевичу, Семикину Владимиру Николаевичу», — говорится в подписанном Путиным распоряжении. Оно опубликовано 23 ноября на портале правовой информации. Иванов и Уласевич — заведующие отделением в «Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза». Рощупкин — заместитель начальника цеха на «Нижнетагильском металлургическом комбинате», Семикин — сменный мастер участка на этом же заводе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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