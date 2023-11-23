Путин наградил четырех свердловчан — двух рабочих и врачей

Президент России Владимир Путин отметил достижения четырех свердловчан. Звание «заслуженный врач» получили врачи Дмитрий Иванов и Олег Уласевич из «Микрохирургии глаза», а званием «Заслуженный металлург РФ» наградили Сергея Рощупкина и Владимира Семикина из «Нижнетагильского металлургического комбината».
«Присвоить почетное звание „заслуженный врач“ Иванову Дмитрию Ивановичу, Уласевичу Олегу Анатольевичу <…> За заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное „Заслуженный металлург Российской Федерации“ Рощупкину Сергею Алексеевичу, Семикину Владимиру Николаевичу», — говорится в подписанном Путиным распоряжении. Оно опубликовано 23 ноября на портале правовой информации.
Иванов и Уласевич — заведующие отделением в «Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза». Рощупкин — заместитель начальника цеха на «Нижнетагильском металлургическом комбинате», Семикин — сменный мастер участка на этом же заводе.
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