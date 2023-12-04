04 декабря 2023

Путин: РФ должна обеспечивать права мигрантов, но интересы граждан важнее

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., путин владимир
Путин заявил, что интересы российских граждан в приоритете для страны Фото:

В России права мигрантов соблюдаются на должном уровне, но интересы российских граждан в приоритете. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании Совета по правам человека (СПЧ).

«Это большой комплекс вопросов, и очень важно, что, ставя во главу угла интересы граждан Российской Федерации во всех сферах, мы должны рассматривать эти вопросы в комплексе. Я очень прошу совет продолжить работу по этому направлению», — прокомментировал Путин ситуацию с мигрантами в РФ. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24».

Российский лидер отметил, что должен соблюдаться этнокультурный баланс. Политика страны в данном направлении должна отвечать интересам экономики.

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В России права мигрантов соблюдаются на должном уровне, но интересы российских граждан в приоритете. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании Совета по правам человека (СПЧ). «Это большой комплекс вопросов, и очень важно, что, ставя во главу угла интересы граждан Российской Федерации во всех сферах, мы должны рассматривать эти вопросы в комплексе. Я очень прошу совет продолжить работу по этому направлению», — прокомментировал Путин ситуацию с мигрантами в РФ. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24». Российский лидер отметил, что должен соблюдаться этнокультурный баланс. Политика страны в данном направлении должна отвечать интересам экономики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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