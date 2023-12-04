Путин: РФ должна обеспечивать права мигрантов, но интересы граждан важнее

В России права мигрантов соблюдаются на должном уровне, но интересы российских граждан в приоритете. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании Совета по правам человека (СПЧ).
«Это большой комплекс вопросов, и очень важно, что, ставя во главу угла интересы граждан Российской Федерации во всех сферах, мы должны рассматривать эти вопросы в комплексе. Я очень прошу совет продолжить работу по этому направлению», — прокомментировал Путин ситуацию с мигрантами в РФ. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24».
Российский лидер отметил, что должен соблюдаться этнокультурный баланс. Политика страны в данном направлении должна отвечать интересам экономики.
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