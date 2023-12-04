Полиция задержала десятки курганцев, подозреваемых в краже 15 млн рублей

05 декабря 2023 в 02:46 Размер текста - 17 +

За 2023 год мошенники украли у курганцев более 15 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2023 году полиция задержала 42 подозреваемых в мошенничестве, которые украли у курганцев более 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В этом году полиция задержала 42 подозреваемых в совершении преступлений по схеме „Родственник попал в ДТП“, которые украли более 15 миллионов рублей. За последние дни пресечена деятельность четырех „курьеров“, обманувших пожилых людей», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сотрудники полиции призвали курганцев напомнить знакомым и пожилым родственникам, что не стоит передавать свои деньги незнакомцам. Также правоохранительные органы предостерегли от подобного способа заработка, который является противозаконным. «Все деньги, полученные таким способом, отправляются на территорию недружественного государства и используются против интересов России», — подчеркнули в полиции. Ранее жительница Курганской области потеряла более двух миллионов рублей, отправив их мошенникам. Злоумышленники, притворившись сотрудниками службы безопасности банка, убедили женщину перевести деньги на «безопасные счета». Позже потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В 2023 году полиция задержала 42 подозреваемых в мошенничестве, которые украли у курганцев более 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В этом году полиция задержала 42 подозреваемых в совершении преступлений по схеме „Родственник попал в ДТП“, которые украли более 15 миллионов рублей. За последние дни пресечена деятельность четырех „курьеров“, обманувших пожилых людей», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сотрудники полиции призвали курганцев напомнить знакомым и пожилым родственникам, что не стоит передавать свои деньги незнакомцам. Также правоохранительные органы предостерегли от подобного способа заработка, который является противозаконным. «Все деньги, полученные таким способом, отправляются на территорию недружественного государства и используются против интересов России», — подчеркнули в полиции. Ранее жительница Курганской области потеряла более двух миллионов рублей, отправив их мошенникам. Злоумышленники, притворившись сотрудниками службы безопасности банка, убедили женщину перевести деньги на «безопасные счета». Позже потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.