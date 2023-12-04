В Челябинске подешевел бизнес-центр, который продают из-за долгов. Скрин

05 декабря 2023 в 03:50 Размер текста - 17 +

На первых торгах в мае стоимость здания составляла 511 миллионов рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Челябинске на 73 миллиона рублей подешевел крупный бизнес-центр «Гранд вера», который продают для расчета с кредиторами. Информация о его продаже размещена на сайте объявлений. «Цeнтpaльноe Агентство Зaлогoвогo Имущeствa (ЦАЗИ) [за] 437 160 231 рублей peaлизуeт: <…> админиcтрaтивнoe здaние c объектaми coцкультбыта и подзeмной aвтоcтoянкой. Здание расположено на первой линии улицы Молодогвардейцев», — указано в объявлении на сайте «Авито». На первых торгах в мае стоимость здания составляла 511 миллионов рублей. Крупный бизнес-центр «Гранд вера» в Челябинске выставили на продажу для расчета с кредиторами. Реализация проводится в рамках процедуры банкротства владельца здания ООО КПФ «СДС». Об этом URA.RU рассказал брокер торгов Андрей Окулов. Собственником компании является Сергей Митронин. В числе совладельцев фирмы была также Зинфира Тетерева, в июне 2023 года она покинула состав учредителей. Здание подешевело на 73 миллиона рублей Скрин с сайта объявлений «Авито»

В Челябинске на 73 миллиона рублей подешевел крупный бизнес-центр «Гранд вера», который продают для расчета с кредиторами. Информация о его продаже размещена на сайте объявлений. «Цeнтpaльноe Агентство Зaлогoвогo Имущeствa (ЦАЗИ) [за] 437 160 231 рублей peaлизуeт: <…> админиcтрaтивнoe здaние c объектaми coцкультбыта и подзeмной aвтоcтoянкой. Здание расположено на первой линии улицы Молодогвардейцев», — указано в объявлении на сайте «Авито». На первых торгах в мае стоимость здания составляла 511 миллионов рублей. Крупный бизнес-центр «Гранд вера» в Челябинске выставили на продажу для расчета с кредиторами. Реализация проводится в рамках процедуры банкротства владельца здания ООО КПФ «СДС». Об этом URA.RU рассказал брокер торгов Андрей Окулов. Собственником компании является Сергей Митронин. В числе совладельцев фирмы была также Зинфира Тетерева, в июне 2023 года она покинула состав учредителей.