04 декабря 2023

В Челябинске подешевел бизнес-центр, который продают из-за долгов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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На первых торгах в мае стоимость здания составляла 511 миллионов рублей Фото:

В Челябинске на 73 миллиона рублей подешевел крупный бизнес-центр «Гранд вера», который продают для расчета с кредиторами. Информация о его продаже размещена на сайте объявлений.

«Цeнтpaльноe Агентство Зaлогoвогo Имущeствa (ЦАЗИ) [за] 437 160 231 рублей peaлизуeт: <…> админиcтрaтивнoe здaние c объектaми coцкультбыта и подзeмной aвтоcтoянкой. Здание расположено на первой линии улицы Молодогвардейцев», — указано в объявлении на сайте «Авито». На первых торгах в мае стоимость здания составляла 511 миллионов рублей.

Крупный бизнес-центр «Гранд вера» в Челябинске выставили на продажу для расчета с кредиторами. Реализация проводится в рамках процедуры банкротства владельца здания ООО КПФ «СДС». Об этом URA.RU рассказал брокер торгов Андрей Окулов. Собственником компании является Сергей Митронин. В числе совладельцев фирмы была также Зинфира Тетерева, в июне 2023 года она покинула состав учредителей.

Здание подешевело на 73 миллиона рублей
Здание подешевело на 73 миллиона рублей

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В Челябинске на 73 миллиона рублей подешевел крупный бизнес-центр «Гранд вера», который продают для расчета с кредиторами. Информация о его продаже размещена на сайте объявлений. «Цeнтpaльноe Агентство Зaлогoвогo Имущeствa (ЦАЗИ) [за] 437 160 231 рублей peaлизуeт: <…> админиcтрaтивнoe здaние c объектaми coцкультбыта и подзeмной aвтоcтoянкой. Здание расположено на первой линии улицы Молодогвардейцев», — указано в объявлении на сайте «Авито». На первых торгах в мае стоимость здания составляла 511 миллионов рублей. Крупный бизнес-центр «Гранд вера» в Челябинске выставили на продажу для расчета с кредиторами. Реализация проводится в рамках процедуры банкротства владельца здания ООО КПФ «СДС». Об этом URA.RU рассказал брокер торгов Андрей Окулов. Собственником компании является Сергей Митронин. В числе совладельцев фирмы была также Зинфира Тетерева, в июне 2023 года она покинула состав учредителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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