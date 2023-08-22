Крупный бизнес-центр в Челябинске продают для расчета с кредиторами

Бизнес-центр выставили на торги в рамках процесса банкротства собственника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крупный бизнес-центр «Гранд вера» в Челябинске продают для расчета с кредиторами. Как URA.RU сообщил брокер торгов, руководитель аукционного дома «Торги-ру» Андрей Окулов, реализация проводится в рамках процедуры банкротства владельца здания, ООО КПФ «СДС».

«Бизнес-центр „Гранд вера“ на торги выставлен как имущество должника КПФ „СДС“ в рамках банкротных процедур. Первые торги прошли 12 мая, но признаны несостоявшимися», — пояснил URA.RU Окулов.

На первый аукцион были поданы две заявки от юрлиц, но не поступили задатки, что могло быть вызвано техническими причинами. Вторые торги проводятся со скидкой в 10%: при первоначальной стоимости здания в 511 млн рублей новая цена составила 460 млн. Дата торгов назначена на 29 сентября. Заявки организаторы готовы принимать до 22 сентября.

По данным собеседника URA.RU, на торги также выставлены права требования задолженности компании КПФ «СДС» перед Россельхозбанком в сумме 325 млн рублей. В случае продажи бизнес-центра часть суммы будет потрачена на погашение данного долга.

Площадь комплекса на улице Молодогвардейцев составила почти 19,7 тысячи квадратных метров. Заявленную стоимость реализации риэлторы оценили как рыночную. При заниженных ценах не коммерческую недвижимость в Челябинске объект может вырасти в цене на волне общего потенциального подорожания недвижимых бизнес-активов города.

Собственником компании КПФ «СДС» является Сергей Митронин. Ранее совладельцем фирмы была также Зинфира Тетерева, которая в июне 2023 года покинула состав учредителей. При подготовке материала URA.RU обратилось с вопросами в компанию КПФ «СДС». Ситуацию представители фирмы предпочли не комментировать.