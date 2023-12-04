WSJ: Израиль планирует утопить боевиков ХАМАС в морской воде

05 декабря 2023 в 05:29 Размер текста - 17 +

Затопление тоннелей ставит под угрозу водоснабжение сектора Газа Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия Израиля завершила сборку больших насосов для забора морской воды. По мнению американских чиновников, израильская сторона может использовать их для затопления туннелей движения ХАМАС под сектором Газа. «Израиль собрал систему больших насосов, которые он может использовать для затопления обширной сети туннелей ХАМАС под сектором Газа морской водой», — передает мнение политиков США издание The Wall Street Journal . Это поможет разрушить туннели и вытеснить из убежища боевиков ХАМАС. Но, с другой стороны, данная тактика создает угрозу водоснабжения сектора Газа и его жителей. Американские аналитики заявили, что США предоставили Израилю «противобункерные» бомбы большой мощности. Они помогут выдавить боевиков ХАМАС из их подземных туннелей. По мнению бывшего адвоката-советника Государственного департамента США Финукейна, применение Израилем противобункерных бомб законно. Однако, туннели расположены в жилых кварталах и их применение принесет потери среди гражданского населения.

Армия Израиля завершила сборку больших насосов для забора морской воды. По мнению американских чиновников, израильская сторона может использовать их для затопления туннелей движения ХАМАС под сектором Газа. «Израиль собрал систему больших насосов, которые он может использовать для затопления обширной сети туннелей ХАМАС под сектором Газа морской водой», — передает мнение политиков США издание The Wall Street Journal. Это поможет разрушить туннели и вытеснить из убежища боевиков ХАМАС. Но, с другой стороны, данная тактика создает угрозу водоснабжения сектора Газа и его жителей. Американские аналитики заявили, что США предоставили Израилю «противобункерные» бомбы большой мощности. Они помогут выдавить боевиков ХАМАС из их подземных туннелей. По мнению бывшего адвоката-советника Государственного департамента США Финукейна, применение Израилем противобункерных бомб законно. Однако, туннели расположены в жилых кварталах и их применение принесет потери среди гражданского населения.