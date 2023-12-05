Советник Байдена «нашел» союзников Путина в Конгрессе США

Советник Байдена Салливан назвал союзниками Путина тех, кто не помогает Киеву

05 декабря 2023 в 07:36 Размер текста - 17 +

По словам Салливана, отказ от поддержки Киева упрощает победу Путина Фото: Official White House / Erin Scott Те представители Конгресса Соединенных Штатов, кто отказываются выделять деньги на помощь Киеву, выступают за поддержку президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. «Я считаю, что каждый член Конгресса, который не поддерживает финансирование Украины, голосует за исход, который упрощает победу Путина. Голосование против поддержки Украины — это голосование за улучшение стратегической позиции Путина», — заявил Салливан во время брифинга Белого дома. Он добавил, что для продолжения поддержки Украины у американской администрации заканчиваются время и финансовые средства. По словам Салливана, у администрации Соединенных Штатов ресурсы для помощи Украине закончатся к концу 2023 года. передает «Национальная служба новостей». Также ранее в Белом доме заявили, что в плане помощи Киеву складывается катастрофическая ситуация. У США могут иссякнуть ресурсы для закупки дополнительной техники и вооружения для Украины. По словам директора по бюджету Белого дома Шаланда Янга, данная ситуация может поставить Киев в неравные условия на фронте.

Те представители Конгресса Соединенных Штатов, кто отказываются выделять деньги на помощь Киеву, выступают за поддержку президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. «Я считаю, что каждый член Конгресса, который не поддерживает финансирование Украины, голосует за исход, который упрощает победу Путина. Голосование против поддержки Украины — это голосование за улучшение стратегической позиции Путина», — заявил Салливан во время брифинга Белого дома. Он добавил, что для продолжения поддержки Украины у американской администрации заканчиваются время и финансовые средства. По словам Салливана, у администрации Соединенных Штатов ресурсы для помощи Украине закончатся к концу 2023 года. передает «Национальная служба новостей». Также ранее в Белом доме заявили, что в плане помощи Киеву складывается катастрофическая ситуация. У США могут иссякнуть ресурсы для закупки дополнительной техники и вооружения для Украины. По словам директора по бюджету Белого дома Шаланда Янга, данная ситуация может поставить Киев в неравные условия на фронте.