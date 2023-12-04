В Белом доме заявили о катастрофической ситуации в вопросе помощи Украине

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Украина может остаться без помощи со стороны США, заявила Шаланда Янг Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В США могут иссякнуть ресурсы на закупку дополнительного вооружения и техники для Украины, а также для предоставления техники из американских военных запасов. Об этом рассказала директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг.

«Без действий Конгресса к концу года у нас закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и техники для Украины», — передает слова Янг Financial Times. Она добавила, что это может поставить Киев в неравные условия на поле боя.

Сенат США предложил сократить финансовую помощь Украине до 4,5 миллиардов долларов, в то время как Белый дом запрашивал на эти цели 24 миллиарда. Генерал ВСУ Виктор Назаров предупреждает, что в случае прекращения оказания поддержки Киеву, у США и стран Европы возникнут проблемы.

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В США могут иссякнуть ресурсы на закупку дополнительного вооружения и техники для Украины, а также для предоставления техники из американских военных запасов. Об этом рассказала директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг. «Без действий Конгресса к концу года у нас закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и техники для Украины», — передает слова Янг Financial Times. Она добавила, что это может поставить Киев в неравные условия на поле боя. Сенат США предложил сократить финансовую помощь Украине до 4,5 миллиардов долларов, в то время как Белый дом запрашивал на эти цели 24 миллиарда. Генерал ВСУ Виктор Назаров предупреждает, что в случае прекращения оказания поддержки Киеву, у США и стран Европы возникнут проблемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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