В США могут иссякнуть ресурсы на закупку дополнительного вооружения и техники для Украины, а также для предоставления техники из американских военных запасов. Об этом рассказала директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг.
«Без действий Конгресса к концу года у нас закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и техники для Украины», — передает слова Янг Financial Times. Она добавила, что это может поставить Киев в неравные условия на поле боя.
Сенат США предложил сократить финансовую помощь Украине до 4,5 миллиардов долларов, в то время как Белый дом запрашивал на эти цели 24 миллиарда. Генерал ВСУ Виктор Назаров предупреждает, что в случае прекращения оказания поддержки Киеву, у США и стран Европы возникнут проблемы.
В США могут иссякнуть ресурсы на закупку дополнительного вооружения и техники для Украины, а также для предоставления техники из американских военных запасов. Об этом рассказала директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг. «Без действий Конгресса к концу года у нас закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и техники для Украины», — передает слова Янг Financial Times. Она добавила, что это может поставить Киев в неравные условия на поле боя. Сенат США предложил сократить финансовую помощь Украине до 4,5 миллиардов долларов, в то время как Белый дом запрашивал на эти цели 24 миллиарда. Генерал ВСУ Виктор Назаров предупреждает, что в случае прекращения оказания поддержки Киеву, у США и стран Европы возникнут проблемы.