В Перми и Кургане выросло количество заболевших ВИЧ среди сельского населения

В Пермском крае и Курганской области в 2022 году выросла заболеваемость ВИЧ среди сельского населения. Об этом сообщают аналитики «Если быть точным».
«В некоторых регионах выросла заболеваемость среди сельского населения, хотя ВИЧ — городская болезнь. К таким субъектам относятся Пермский край, Курганская, Тюменская, Челябинская области. Также в рейтинге указаны Самарская, Новосибирская, Кемеровская, Томская, Оренбургская области, Чукотский АО, Бурятия и Хакасия», — пишет «
Авторы исследования указывают, что в этих регионах зафиксировано 60-97 случаев на 100 тысяч населения, и делают вывод, что инфекция «охватывает все более широкие слои населения». Руководитель отдела эпидемиологии и профилактики СПИД Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский указывает, что в целом в России «необычайно высокий» уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в сельской местности. «Это можно объяснить тем, что если и проводятся профилактические мероприятия, то только в городах, а село практически не охвачено», — пояснил он «Коммерсанту».
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