В ЯНАО будут судить мужчину, сбившего насмерть девочку

Мужчина, сбивший девочку, предстанет перед судом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде будут судить мужчину, который сбил несовершеннолетнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО.

«Салехардским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — рассказали на официальном сайте ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором водитель «УАЗ» сбил девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм она скончалась на месте.