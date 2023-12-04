04 декабря 2023

В ЯНАО будут судить мужчину, сбившего насмерть девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, арест, преступник, наручники, задержание
Мужчина, сбивший девочку, предстанет перед судом Фото:

В Салехарде будут судить мужчину, который сбил несовершеннолетнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО.

«Салехардским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — рассказали на официальном сайте ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором водитель «УАЗ» сбил девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм она скончалась на месте.

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В Салехарде будут судить мужчину, который сбил несовершеннолетнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО. «Салехардским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — рассказали на официальном сайте ведомства. Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором водитель «УАЗ» сбил девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм она скончалась на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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