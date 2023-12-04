04 декабря 2023

На курганской трассе сняты ограничения для движения транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, проезд открыт, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
Временные ограничения на федеральной трассе действовали до 10:00 Фото:

Дорожные службы сняли ограничения для передвижения по курганской федеральной трассе Р-254 «Иртыш». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Временные ограничения на Р-254 „Иртыш“ сняты с 10:00», — сообщили дорожники.

Ограничения были введены ранее из-за погодных условий. На курганской трассе наблюдалась метель, гололед, сильные порывы ветра до 16 метров в секунду. Сейчас пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовой транспорт и легковые такси могут ездить без ограничений.

Ранее URA.RU писало, что ограничения для автобусов, такси и грузовиков были продлены на трассе в Курганской области. Продление происходило несколько раз из-за погоды.

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Дорожные службы сняли ограничения для передвижения по курганской федеральной трассе Р-254 «Иртыш». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Временные ограничения на Р-254 „Иртыш“ сняты с 10:00», — сообщили дорожники. Ограничения были введены ранее из-за погодных условий. На курганской трассе наблюдалась метель, гололед, сильные порывы ветра до 16 метров в секунду. Сейчас пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовой транспорт и легковые такси могут ездить без ограничений. Ранее URA.RU писало, что ограничения для автобусов, такси и грузовиков были продлены на трассе в Курганской области. Продление происходило несколько раз из-за погоды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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