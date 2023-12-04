На курганской трассе сняты ограничения для движения транспорта

Дорожные службы сняли ограничения для передвижения по курганской федеральной трассе Р-254 «Иртыш». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Временные ограничения на Р-254 „Иртыш“ сняты с 10:00», — сообщили дорожники.
Ограничения были введены ранее из-за погодных условий. На курганской трассе наблюдалась метель, гололед, сильные порывы ветра до 16 метров в секунду. Сейчас пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовой транспорт и легковые такси могут ездить без ограничений.
Ранее URA.RU писало, что ограничения для автобусов, такси и грузовиков были продлены на трассе в Курганской области. Продление происходило несколько раз из-за погоды.
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