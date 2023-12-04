Куйвашев отвечает на самые больные вопросы свердловчан: онлайн-трансляция

05 декабря 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев в третий раз выходит на прямую линию со свердловчанами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 5 декабря проводит «прямую линию». Для него она третья по счету. В 2021 году он общался со свердловчанами 2 часа 25 минут и отвечал на вопросы, связанные преимущественно с экологией, строительством дорог, тарифами на ЖКХ. В 2022 году прямая линия длилась один час и девять минут и по большей части была посвящена теме частичной мобилизации. URA.RU запускает онлайн-трансляцию. 12:59 У Евгения Куйвашева спросили, не останется ли Свердловская область без штанов - слишком часто берет в долг. "Берем не больше, чем имеем. Если нам дают, значит, кредитные учреждения нам верят. Если начали строить дорогу, а денег не хватило, берем кредит и достраиваем. Ничего в этом страшного нет", - отметил губернатор. 12:56 На общественный транспорт жалуются и жители Каменска-Уральского. Евгений Куйвашев призвал глав городов внимательно относиться к таким обращениям и искать варианты, как решать такие вопросы. 12:56 На Химмаше в Екатеринбурге закрыли единственный Дом культуры. Местные жители недовольны и спрашивают, когда он откроется снова. «Недавно нам удалось договориться с собственником [ДК] по обмене участка. Уверен, в январе 2024 года история получит продолжение, мы начнем разрабатывать проект реконструкции ДК с поэтапным вводом кружков и аудиторий для занятий детей», — отметил губернатор. Фото: telegram-канал «Свердловский пул» 12:54 Формирование медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга — еще один вопрос, который на контроле у властей. «Это вызов для нас, потому что проект финансовоемкий. В том месте, где будет медкластер, уже построено общежитие. Будем заниматься продвижением этого проекта на федеральном уровне. Проект непростой, но шаг за шагом реализуем его», — отметил Куйвашев. 12:48 Жители поселка Монетный, которые пожаловались на аварийное жилье, в 2025 году получат новые дома. 12:47 Также в 2025 году начнется расширение южной части ЕКАДа. От Тюменского тракта в сторону Тагильского. А потом от Тагильского до Пермского. Движение по северному участку прерываться не будет. 12:46 Среди крупных дорожных проектов в Екатеринбурге в 2025 году — запуск первого этапа развязки на «Калине». «Долгожданный проект, финансовоемкий (больше 8 млрд рублей). В следующем году первый этап — прямой ход — будет запущен», — отметил Куйвашев. 12:44 Жители Уктуса в Екатеринбурге, где рядом со школами и жилыми домами хотят построить исправцентр ГУФСИН, просят губернатора обратить внимание на новую стройку. Они опасаются такого соседства, при этом, говорит губернатор, в исправцентре будут находиться люди, которые уже встали на путь исправления. «Это те же люди, которые через полгода будут жить в квартирах с нами по соседству. Нужно объяснять жителям, рассказывать, что ничего страшного в этом нет», — отметил Куйвашев. 12:40 Губернатор о санкциях: «Это сложно, но руки опускать не стоит, нужно искать новые формы, подходы и людей, которые это сделают. Люди у нас талантливые, пытливые и настойчивые и сомнений в том, что все получится, нет». В частности, Куйвашев привел в пример разработку Уральского завода гражданской авиации — самолеты «Байкал». «Кто бы думал, что у нас будет развиваться авиастроение. На него большое количество предзаказов, в 2025 году уже пойдет в серию», — добавил губернатор. 12:38 За последний месяц было много обращений от жителей Верхней Пышмы, они жаловались на отмену автобусов. При этом, отметил губернатор, «существование пассажирского транспорта должно быть подкреплено экономической целесообразностью». Сейчас в Верхней Пышме есть трамваи до Екатеринбурга, как альтернатива автобусам. «Ситуацию мониторим, рассмотрим варианты оптимизации для удобства жителей», — отметил Куйвашев. Также власти планируют строительство нового трамвайного маршрута — из Екатеринбурга в Среднеуральск. 12:33 Автомобилисты жалуются на Пермский тракт. После того, как стало известно о планах соединить дорогу с федеральной трассой М-12 Москва — Казань — Екатеринбург, там начались масштабные ремонтные работы. Из-за них водители часто стоят в пробках. «Надо набраться терпения. В следующем году дорога уже будет сдана», — успокоил губернатор. 12:31 Жители Екатеринбурга пожаловались на нехватку общественного транспорта. Евгений Куйвашев пообещал взять вопрос на контроль, подключить и областное министерство транспорта. «А любом большом городе есть проблема с общественным транспортом […] Найдем оптимальные пути решения по увеличению транспорта в часы пик и переброски на необходимое направление. Город — живой организм, и нуждается в корректировки. Я уверен, городские власти найдут решение», — отметил губернатор. 12:29 Еще один больной вопрос — дефицит кадров. «У нас самый низкий процент безработицы, предприятия ведут конкурентную борьбу. Необходимо решать проблему через нестандартные подходы и мы ими воспользовались — была апробирована модель профессионалитета — по семи направлениям ведется ускоренная подготовка специалистов. Планируем практику расширять», — отметил губернатор. Также он рассказал об инициативе замгубернатора Алексея Шмыкова, который придумал такой проект: школы договариваются с техникумами, и старшеклассники проходят там уроки профориентации. В перспективе ученики смогут получить в техникуме рабочую специальность. После 11 класса, если не хочешь учиться дальше — у тебя есть все навыки и возможности, чтобы сразу найти хорошую работу на предприятии. 12:26 Жители Косулино пожаловались, что в детский сад страшно водить детей — он находится в плачевном состоянии. «Была проблема с выделением земли для строительства детского сада, но площадка найдена. В бюджете 2024 года предусмотрены деньги на это, построим детский сад в течение года-полутора лет. Он будет рассчитан на 300 мест», — заявил Куйвашев. 12:23 Губернатор прокомментировал конфликт вокруг строительства корпуса единственного в УрФО училища олимпийского резерва и спорткомплекса у парка 50-летия ВЛКСМ. МЕстные жители боятся, что из-за стройки пропадет парк. Евгений Куйвашев успокаивает — на территорию парка строители заходить не будут. Новое здание появится на земле, которая принадлежит училищу. Более того, парк благоустроят, пообещал губернатор. 12:20 Волнуют горожан и цены на яйца. В некоторых магазинах стоимость десятка яиц составила 150 рублей. «Мы встречались с представителями сетевых магазинов, говорили о том, чтобы наценка на яйца была практически по себестоимости», — отметил губернатор. 12:16 Среди обращений, которые поступают к губернатору — от жителей Сысертского городского округа. Они против строительства мусоросортировочного комплекса. «Вопрос с мусором всегда стоит остро, но это не полигон, не свалка. Это мусоросортировочный завод, эко-комбинат, где будет использоваться вторсырье. Участки еще выбираются, в том числе в Сысертском округе. Решение будет принято весной. Я все понимаю, но затягивать вопрос мы не можем. Северный полигон практически исчерпал ресурсы, его необходимо будет рекультивировать после постройки нового», — отметил Куйвашев. Более того, если строить полигон вдали от населенных пунктов, плата за утилизацию мусора будет дороже, ляжет на жителя. 12:12 Куйвашев напомнил, что погорельцам — в Сосьве, Шайдурихе, Таежном — выделили либо материальную компенсацию, либо новые дома. Жители Сосьвы попросили губернатора о новой школе. «Школа есть, но ей больше ста лет. Поэтому новую школу, безусловно, строить будем — в 2024 году», — отметил Куйвашев. 12:10 «Увеличили финансирование на приобретение техники, задача сейчас — потушить торфяные пожары, кто не знает, они и зимой горят. Ну и нужно готовиться к следующему пожароопасному сезону», — напомнил Куйвашев. 12:07 Выступление губернатора началось с одной из главных тем 2023 года. «Пожароопасный сезон был беспрецедентно сложным», — сказал Куйвашев. «Были пожары в Сосьве, Таежном, Шайдурихе. Слава богу успели все сделать (восстановить жилье — прим. ред.) до холодов. <…> Не скрою, было достаточно напряженно», — отметил глава региона. Подробно о возгораниях — в сюжете URA.RU. 11:45 Прямую трансляцию ведет телеканал ОТВ . О том, что губернатор выйдет в эфир, стало известно 28 ноября. Тогда же свердловчанам предложили оставлять свои вопросы губернатору до 20:00 часов 4 декабря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 5 декабря проводит «прямую линию». Для него она третья по счету. В 2021 году он общался со свердловчанами 2 часа 25 минут и отвечал на вопросы, связанные преимущественно с экологией, строительством дорог, тарифами на ЖКХ. В 2022 году прямая линия длилась один час и девять минут и по большей части была посвящена теме частичной мобилизации. URA.RU запускает онлайн-трансляцию. 12:59 05.12.2023 У Евгения Куйвашева спросили, не останется ли Свердловская область без штанов - слишком часто берет в долг. "Берем не больше, чем имеем. Если нам дают, значит, кредитные учреждения нам верят. Если начали строить дорогу, а денег не хватило, берем кредит и достраиваем. Ничего в этом страшного нет", - отметил губернатор. 12:56 05.12.2023 На общественный транспорт жалуются и жители Каменска-Уральского. Евгений Куйвашев призвал глав городов внимательно относиться к таким обращениям и искать варианты, как решать такие вопросы. 12:56 05.12.2023 На Химмаше в Екатеринбурге закрыли единственный Дом культуры. Местные жители недовольны и спрашивают, когда он откроется снова. «Недавно нам удалось договориться с собственником [ДК] по обмене участка. Уверен, в январе 2024 года история получит продолжение, мы начнем разрабатывать проект реконструкции ДК с поэтапным вводом кружков и аудиторий для занятий детей», — отметил губернатор. 12:54 05.12.2023 Формирование медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга — еще один вопрос, который на контроле у властей. «Это вызов для нас, потому что проект финансовоемкий. В том месте, где будет медкластер, уже построено общежитие. Будем заниматься продвижением этого проекта на федеральном уровне. Проект непростой, но шаг за шагом реализуем его», — отметил Куйвашев. 12:48 05.12.2023 Жители поселка Монетный, которые пожаловались на аварийное жилье, в 2025 году получат новые дома. 12:47 05.12.2023 Также в 2025 году начнется расширение южной части ЕКАДа. От Тюменского тракта в сторону Тагильского. А потом от Тагильского до Пермского. Движение по северному участку прерываться не будет. 12:46 05.12.2023 Среди крупных дорожных проектов в Екатеринбурге в 2025 году — запуск первого этапа развязки на «Калине». «Долгожданный проект, финансовоемкий (больше 8 млрд рублей). В следующем году первый этап — прямой ход — будет запущен», — отметил Куйвашев. 12:44 05.12.2023 Жители Уктуса в Екатеринбурге, где рядом со школами и жилыми домами хотят построить исправцентр ГУФСИН, просят губернатора обратить внимание на новую стройку. Они опасаются такого соседства, при этом, говорит губернатор, в исправцентре будут находиться люди, которые уже встали на путь исправления. «Это те же люди, которые через полгода будут жить в квартирах с нами по соседству. Нужно объяснять жителям, рассказывать, что ничего страшного в этом нет», — отметил Куйвашев. 12:40 05.12.2023 Губернатор о санкциях: «Это сложно, но руки опускать не стоит, нужно искать новые формы, подходы и людей, которые это сделают. Люди у нас талантливые, пытливые и настойчивые и сомнений в том, что все получится, нет». В частности, Куйвашев привел в пример разработку Уральского завода гражданской авиации — самолеты «Байкал». «Кто бы думал, что у нас будет развиваться авиастроение. На него большое количество предзаказов, в 2025 году уже пойдет в серию», — добавил губернатор. 12:38 05.12.2023 За последний месяц было много обращений от жителей Верхней Пышмы, они жаловались на отмену автобусов. При этом, отметил губернатор, «существование пассажирского транспорта должно быть подкреплено экономической целесообразностью». Сейчас в Верхней Пышме есть трамваи до Екатеринбурга, как альтернатива автобусам. «Ситуацию мониторим, рассмотрим варианты оптимизации для удобства жителей», — отметил Куйвашев. Также власти планируют строительство нового трамвайного маршрута — из Екатеринбурга в Среднеуральск. 12:33 05.12.2023 Автомобилисты жалуются на Пермский тракт. После того, как стало известно о планах соединить дорогу с федеральной трассой М-12 Москва — Казань — Екатеринбург, там начались масштабные ремонтные работы. Из-за них водители часто стоят в пробках. «Надо набраться терпения. В следующем году дорога уже будет сдана», — успокоил губернатор. 12:31 05.12.2023 Жители Екатеринбурга пожаловались на нехватку общественного транспорта. Евгений Куйвашев пообещал взять вопрос на контроль, подключить и областное министерство транспорта. «А любом большом городе есть проблема с общественным транспортом […] Найдем оптимальные пути решения по увеличению транспорта в часы пик и переброски на необходимое направление. Город — живой организм, и нуждается в корректировки. Я уверен, городские власти найдут решение», — отметил губернатор. 12:29 05.12.2023 Еще один больной вопрос — дефицит кадров. «У нас самый низкий процент безработицы, предприятия ведут конкурентную борьбу. Необходимо решать проблему через нестандартные подходы и мы ими воспользовались — была апробирована модель профессионалитета — по семи направлениям ведется ускоренная подготовка специалистов. Планируем практику расширять», — отметил губернатор. Также он рассказал об инициативе замгубернатора Алексея Шмыкова, который придумал такой проект: школы договариваются с техникумами, и старшеклассники проходят там уроки профориентации. В перспективе ученики смогут получить в техникуме рабочую специальность. После 11 класса, если не хочешь учиться дальше — у тебя есть все навыки и возможности, чтобы сразу найти хорошую работу на предприятии. 12:26 05.12.2023 Жители Косулино пожаловались, что в детский сад страшно водить детей — он находится в плачевном состоянии. «Была проблема с выделением земли для строительства детского сада, но площадка найдена. В бюджете 2024 года предусмотрены деньги на это, построим детский сад в течение года-полутора лет. Он будет рассчитан на 300 мест», — заявил Куйвашев. 12:23 05.12.2023 Губернатор прокомментировал конфликт вокруг строительства корпуса единственного в УрФО училища олимпийского резерва и спорткомплекса у парка 50-летия ВЛКСМ. МЕстные жители боятся, что из-за стройки пропадет парк. Евгений Куйвашев успокаивает — на территорию парка строители заходить не будут. Новое здание появится на земле, которая принадлежит училищу. Более того, парк благоустроят, пообещал губернатор. 12:20 05.12.2023 Волнуют горожан и цены на яйца. В некоторых магазинах стоимость десятка яиц составила 150 рублей. «Мы встречались с представителями сетевых магазинов, говорили о том, чтобы наценка на яйца была практически по себестоимости», — отметил губернатор. 12:16 05.12.2023 Среди обращений, которые поступают к губернатору — от жителей Сысертского городского округа. Они против строительства мусоросортировочного комплекса. «Вопрос с мусором всегда стоит остро, но это не полигон, не свалка. Это мусоросортировочный завод, эко-комбинат, где будет использоваться вторсырье. Участки еще выбираются, в том числе в Сысертском округе. Решение будет принято весной. Я все понимаю, но затягивать вопрос мы не можем. Северный полигон практически исчерпал ресурсы, его необходимо будет рекультивировать после постройки нового», — отметил Куйвашев. Более того, если строить полигон вдали от населенных пунктов, плата за утилизацию мусора будет дороже, ляжет на жителя. 12:12 05.12.2023 Куйвашев напомнил, что погорельцам — в Сосьве, Шайдурихе, Таежном — выделили либо материальную компенсацию, либо новые дома. Жители Сосьвы попросили губернатора о новой школе. «Школа есть, но ей больше ста лет. Поэтому новую школу, безусловно, строить будем — в 2024 году», — отметил Куйвашев. 12:10 05.12.2023 «Увеличили финансирование на приобретение техники, задача сейчас — потушить торфяные пожары, кто не знает, они и зимой горят. Ну и нужно готовиться к следующему пожароопасному сезону», — напомнил Куйвашев. 12:07 05.12.2023 Выступление губернатора началось с одной из главных тем 2023 года. «Пожароопасный сезон был беспрецедентно сложным», — сказал Куйвашев. «Были пожары в Сосьве, Таежном, Шайдурихе. Слава богу успели все сделать (восстановить жилье — прим. ред.) до холодов. <…> Не скрою, было достаточно напряженно», — отметил глава региона. Подробно о возгораниях — в сюжете URA.RU. 11:45 Прямую трансляцию ведет телеканал ОТВ. О том, что губернатор выйдет в эфир, стало известно 28 ноября. Тогда же свердловчанам предложили оставлять свои вопросы губернатору до 20:00 часов 4 декабря.