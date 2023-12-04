Куйвашев отреагировал на повышение цен на яйца

05 декабря 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев проконтролирует ситуацию с ростом цен на продукты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Наценка на яица в Свердловской области будет минимальной. Для этого губернатор Евгений Куйвашев провел ряд встреч с представителями сетевых магазинов. Об этом глава региона заявил во время прямой линии на телеканале ОТВ. Ранее URA.RU писало о том, что в некоторых магазинах региона стоимость яиц подскочила до 155 рублей за упаковку, вызывав бурную реакцию у свердловчан. «На это есть объективные причины: дорожает газ, электричество, производство. Мы много работаем над тем, чтобы наше сельское хозяйство работало на продовольственную безопасность нашего региона. И действительно, по яицу, мясу птицы, свинине, овощи открытого грунта мы полностью обеспечиваем себя сами. По овощам закрытого грунта — пока на 50%. Молоко прирастает ежегодно от 8 до 15 процентов в зависимости от погоды. И будем прирастать в следующем году. И нам есть куда расти и есть что делать. У нас активно развивается переработка сельскохозяйственной продукции. Активно вкладываются нашими товаропроизводителями деньги в переработку и более глубокую переработку. Я знаю, что уже налажены поставки в другие регионе. У нас есть серьезное конкурентное преимущество, у нас есть технологии, у нас ест люди, которые умеют это делать. Мы встречались с представителями сетевых магазинов, говорили о том, чтобы наценка на яйца была самой минимальной, практически по себестоимости», — отметил губернатор. 5 декабря глава региона проводит «прямую линию», которая стала для него третьей по счету. В 2021 году он общался со свердловчанами 2 часа 25 минут, а в 2022 году прямая линия длилась один час и девять минут. Вся важная информация — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Наценка на яица в Свердловской области будет минимальной. Для этого губернатор Евгений Куйвашев провел ряд встреч с представителями сетевых магазинов. Об этом глава региона заявил во время прямой линии на телеканале ОТВ. Ранее URA.RU писало о том, что в некоторых магазинах региона стоимость яиц подскочила до 155 рублей за упаковку, вызывав бурную реакцию у свердловчан. «На это есть объективные причины: дорожает газ, электричество, производство. Мы много работаем над тем, чтобы наше сельское хозяйство работало на продовольственную безопасность нашего региона. И действительно, по яицу, мясу птицы, свинине, овощи открытого грунта мы полностью обеспечиваем себя сами. По овощам закрытого грунта — пока на 50%. Молоко прирастает ежегодно от 8 до 15 процентов в зависимости от погоды. И будем прирастать в следующем году. И нам есть куда расти и есть что делать. У нас активно развивается переработка сельскохозяйственной продукции. Активно вкладываются нашими товаропроизводителями деньги в переработку и более глубокую переработку. Я знаю, что уже налажены поставки в другие регионе. У нас есть серьезное конкурентное преимущество, у нас есть технологии, у нас ест люди, которые умеют это делать. Мы встречались с представителями сетевых магазинов, говорили о том, чтобы наценка на яйца была самой минимальной, практически по себестоимости», — отметил губернатор. 5 декабря глава региона проводит «прямую линию», которая стала для него третьей по счету. В 2021 году он общался со свердловчанами 2 часа 25 минут, а в 2022 году прямая линия длилась один час и девять минут. Вся важная информация — в материале URA.RU.