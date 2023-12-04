В ЯНАО топ-менеджеру дочки «Газпрома» грозит реальный срок. Инсайд

Обвинение запросило реальный срок для Вячеслава Кима, подозреваемого в хищении

05 декабря 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

На процессе в Надыме прокурор попросил четыре года лишения свободы для Вячеслава Кима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале В Надыме (ЯНАО) прошли судебные прения по делу заместителя генерального директора «Газпром добыча Надым» Вячеслава Кима, подозреваемого в покушении на мошенничество. Сторона обвинения запросила для топ-менеджера четыре года лишения свободы, сообщил URA.RU источник в суде. «На прошедших прениях сторон в городском суде Надыма прокурор попросил признать Вячеслава Кима виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения лишения свободы. Кроме этого обвинение настаивает на уплате штрафа», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. По данным следствия, Ким подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Летом 2021 года, «с целью скрыть противоправные действия подчиненных ему работников по приемке и оплате невыполненных работ, желая обеспечить завершение в срок работ на строительном объекте, а также переложить бремя материальных затрат на ликвидацию последствий на другое лицо», Ким потребовал от бизнесмена поставки строительных материалов на сумму 9 миллионов рублей, под угрозой расторжения контракта с последним. Материалы уголовного дела были направлены в суд в августе текущего года. По официальной информации, опубликованной на сайте компании «Газпром добыча Надым», Ким является действующим заместителем генерального директора компании по ремонту и капитальному строительству. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Надыме (ЯНАО) прошли судебные прения по делу заместителя генерального директора «Газпром добыча Надым» Вячеслава Кима, подозреваемого в покушении на мошенничество. Сторона обвинения запросила для топ-менеджера четыре года лишения свободы, сообщил URA.RU источник в суде. «На прошедших прениях сторон в городском суде Надыма прокурор попросил признать Вячеслава Кима виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения лишения свободы. Кроме этого обвинение настаивает на уплате штрафа», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. По данным следствия, Ким подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Летом 2021 года, «с целью скрыть противоправные действия подчиненных ему работников по приемке и оплате невыполненных работ, желая обеспечить завершение в срок работ на строительном объекте, а также переложить бремя материальных затрат на ликвидацию последствий на другое лицо», Ким потребовал от бизнесмена поставки строительных материалов на сумму 9 миллионов рублей, под угрозой расторжения контракта с последним. Материалы уголовного дела были направлены в суд в августе текущего года. По официальной информации, опубликованной на сайте компании «Газпром добыча Надым», Ким является действующим заместителем генерального директора компании по ремонту и капитальному строительству.