В Надыме (ЯНАО) прошли судебные прения по делу заместителя генерального директора «Газпром добыча Надым» Вячеслава Кима, подозреваемого в покушении на мошенничество. Сторона обвинения запросила для топ-менеджера четыре года лишения свободы, сообщил URA.RU источник в суде.
«На прошедших прениях сторон в городском суде Надыма прокурор попросил признать Вячеслава Кима виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения лишения свободы. Кроме этого обвинение настаивает на уплате штрафа», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
По данным следствия, Ким подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Летом 2021 года, «с целью скрыть противоправные действия подчиненных ему работников по приемке и оплате невыполненных работ, желая обеспечить завершение в срок работ на строительном объекте, а также переложить бремя материальных затрат на ликвидацию последствий на другое лицо», Ким потребовал от бизнесмена поставки строительных материалов на сумму 9 миллионов рублей, под угрозой расторжения контракта с последним.
Материалы уголовного дела были направлены в суд в августе текущего года. По официальной информации, опубликованной на сайте компании «Газпром добыча Надым», Ким является действующим заместителем генерального директора компании по ремонту и капитальному строительству.
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