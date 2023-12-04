В Курганской области на федеральной трассе погибли два человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Две аварии со смертельным исходом случились на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области. Об этом сообщили в УГИБДД региона.

«В Курганской области за сутки погибли два человека», — информирует паблик дорожной полиции соцсети «ВКонтакте». Оба ДТП произошли на федеральной трассе «Иртыш» 4 декабря.

Погибшими стали пенсионер и молодой мужчина. Оба выехали на встречную полосу и попали в ДТП. 66-летний водитель на Mercedes-Benz около пяти утра ехал в Курган. Проехав деревню Новое Заворина Кетовского округа, на встречной полосе он врезался в автомобиль Bertone с полуприцепом. В результате удара мужчина из Mercedes скончался на месте аварии.

В 15 часов возле поселка Мишкино случилось другое смертельное ДТП. 20-летний водитель на Lada Granta при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. От полученных травм водитель легкового авто умер в больнице. Обстоятельства ДТП выясняются, уточнили в ГИБДД.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перевернулся автобус. ДТП с пассажирами случилось вечером на заснеженной трассе. Одну из пассажирок позднее увезли в больницу.

Пенсионер на Mercedes-Benz насмерть разбился в ДТП на курганской трассе «Иртыш» фото: VK ГИБДД45 https://vk.com/feed?w=wall-112000504_3584&z=photo-112000504_457245336%2Fwall-112000504_3584