04 декабря 2023

Два водителя погибли на федеральной трассе в Курганской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
В Курганской области на федеральной трассе погибли два человека Фото:

Две аварии со смертельным исходом случились на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области. Об этом сообщили в УГИБДД региона.

«В Курганской области за сутки погибли два человека», — информирует паблик дорожной полиции соцсети «ВКонтакте». Оба ДТП произошли на федеральной трассе «Иртыш» 4 декабря.

Погибшими стали пенсионер и молодой мужчина. Оба выехали на встречную полосу и попали в ДТП. 66-летний водитель на Mercedes-Benz около пяти утра ехал в Курган. Проехав деревню Новое Заворина Кетовского округа, на встречной полосе он врезался в автомобиль Bertone с полуприцепом. В результате удара мужчина из Mercedes скончался на месте аварии.

В 15 часов возле поселка Мишкино случилось другое смертельное ДТП. 20-летний водитель на Lada Granta при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. От полученных травм водитель легкового авто умер в больнице. Обстоятельства ДТП выясняются, уточнили в ГИБДД.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перевернулся автобус. ДТП с пассажирами случилось вечером на заснеженной трассе. Одну из пассажирок позднее увезли в больницу.

Пенсионер на Mercedes-Benz насмерть разбился в ДТП на курганской трассе «Иртыш»
Пенсионер на Mercedes-Benz насмерть разбился в ДТП на курганской трассе «Иртыш»
Молодой курганский водитель на Ладе Гранте получил смертельные травмы в аварии на трассе «Иртыш»
Молодой курганский водитель на Ладе Гранте получил смертельные травмы в аварии на трассе «Иртыш»

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Две аварии со смертельным исходом случились на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области. Об этом сообщили в УГИБДД региона. «В Курганской области за сутки погибли два человека», — информирует паблик дорожной полиции соцсети «ВКонтакте». Оба ДТП произошли на федеральной трассе «Иртыш» 4 декабря. Погибшими стали пенсионер и молодой мужчина. Оба выехали на встречную полосу и попали в ДТП. 66-летний водитель на Mercedes-Benz около пяти утра ехал в Курган. Проехав деревню Новое Заворина Кетовского округа, на встречной полосе он врезался в автомобиль Bertone с полуприцепом. В результате удара мужчина из Mercedes скончался на месте аварии. В 15 часов возле поселка Мишкино случилось другое смертельное ДТП. 20-летний водитель на Lada Granta при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. От полученных травм водитель легкового авто умер в больнице. Обстоятельства ДТП выясняются, уточнили в ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перевернулся автобус. ДТП с пассажирами случилось вечером на заснеженной трассе. Одну из пассажирок позднее увезли в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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