Две аварии со смертельным исходом случились на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области. Об этом сообщили в УГИБДД региона.
«В Курганской области за сутки погибли два человека», — информирует паблик дорожной полиции соцсети «ВКонтакте». Оба ДТП произошли на федеральной трассе «Иртыш» 4 декабря.
Погибшими стали пенсионер и молодой мужчина. Оба выехали на встречную полосу и попали в ДТП. 66-летний водитель на Mercedes-Benz около пяти утра ехал в Курган. Проехав деревню Новое Заворина Кетовского округа, на встречной полосе он врезался в автомобиль Bertone с полуприцепом. В результате удара мужчина из Mercedes скончался на месте аварии.
В 15 часов возле поселка Мишкино случилось другое смертельное ДТП. 20-летний водитель на Lada Granta при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. От полученных травм водитель легкового авто умер в больнице. Обстоятельства ДТП выясняются, уточнили в ГИБДД.
Две аварии со смертельным исходом случились на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области. Об этом сообщили в УГИБДД региона. «В Курганской области за сутки погибли два человека», — информирует паблик дорожной полиции соцсети «ВКонтакте». Оба ДТП произошли на федеральной трассе «Иртыш» 4 декабря. Погибшими стали пенсионер и молодой мужчина. Оба выехали на встречную полосу и попали в ДТП. 66-летний водитель на Mercedes-Benz около пяти утра ехал в Курган. Проехав деревню Новое Заворина Кетовского округа, на встречной полосе он врезался в автомобиль Bertone с полуприцепом. В результате удара мужчина из Mercedes скончался на месте аварии. В 15 часов возле поселка Мишкино случилось другое смертельное ДТП. 20-летний водитель на Lada Granta при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. От полученных травм водитель легкового авто умер в больнице. Обстоятельства ДТП выясняются, уточнили в ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перевернулся автобус. ДТП с пассажирами случилось вечером на заснеженной трассе. Одну из пассажирок позднее увезли в больницу.