Бастрыкин вступился за жителей многоэтажки из ХМАО, рядом с которой взорвался газ

Бастрыкин затребовал у СК ХМАО доклад по делу о взрыве газа в Нижневартовске

05 декабря 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Глава ведомства затребовал доклад у СК ХМАО Фото: Следственный комитет РФ новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал у СК ХМАО доклад о расследовании уголовного дела по взрыву дома в Нижневартовске после обращения жильцов соседней многоэтажки, которые жаловались на опасные условия проживания. Об этом сообщает Информационный центр СК России. «В средствах массовой информации размещена публикация, в которой сообщается, что в Нижневартовске жильцы многоквартирного дома жалуются на опасные условия проживания. В связи с произошедшим год назад разрушением части дома, в результате чего погибли люди, по зданию пошли трещины. Кроме того, в публикации сообщается, что по результатам экспертизы дом не признали аварийным, а собственники нерасселенных квартир боятся разрушения и считают, что за состоянием здания никто не следит», — сообщает Информационный центр СК России. Расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности», «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» и «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Александр Бастрыкин поручил главе СК В ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о промежуточных результатах. Ранее URA.RU сообщало, что жильцы дома в Нижневартовске, рядом с которым случился взрыв газа, пожаловались президенту России Владимиру Путину. Собственники записали видеообращение к главе государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал у СК ХМАО доклад о расследовании уголовного дела по взрыву дома в Нижневартовске после обращения жильцов соседней многоэтажки, которые жаловались на опасные условия проживания. Об этом сообщает Информационный центр СК России. «В средствах массовой информации размещена публикация, в которой сообщается, что в Нижневартовске жильцы многоквартирного дома жалуются на опасные условия проживания. В связи с произошедшим год назад разрушением части дома, в результате чего погибли люди, по зданию пошли трещины. Кроме того, в публикации сообщается, что по результатам экспертизы дом не признали аварийным, а собственники нерасселенных квартир боятся разрушения и считают, что за состоянием здания никто не следит», — сообщает Информационный центр СК России. Расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности», «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» и «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Александр Бастрыкин поручил главе СК В ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о промежуточных результатах. Ранее URA.RU сообщало, что жильцы дома в Нижневартовске, рядом с которым случился взрыв газа, пожаловались президенту России Владимиру Путину. Собственники записали видеообращение к главе государства.