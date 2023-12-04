04 декабря 2023

Бастрыкин вступился за жителей многоэтажки из ХМАО, рядом с которой взорвался газ

Бастрыкин затребовал у СК ХМАО доклад по делу о взрыве газа в Нижневартовске
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Глава ведомства затребовал доклад у СК ХМАО Фото:
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Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал у СК ХМАО доклад о расследовании уголовного дела по взрыву дома в Нижневартовске после обращения жильцов соседней многоэтажки, которые жаловались на опасные условия проживания. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

«В средствах массовой информации размещена публикация, в которой сообщается, что в Нижневартовске жильцы многоквартирного дома жалуются на опасные условия проживания. В связи с произошедшим год назад разрушением части дома, в результате чего погибли люди, по зданию пошли трещины. Кроме того, в публикации сообщается, что по результатам экспертизы дом не признали аварийным, а собственники нерасселенных квартир боятся разрушения и считают, что за состоянием здания никто не следит», — сообщает Информационный центр СК России.

Расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности», «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» и «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Александр Бастрыкин поручил главе СК В ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о промежуточных результатах.

Ранее URA.RU сообщало, что жильцы дома в Нижневартовске, рядом с которым случился взрыв газа, пожаловались президенту России Владимиру Путину. Собственники записали видеообращение к главе государства.

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Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал у СК ХМАО доклад о расследовании уголовного дела по взрыву дома в Нижневартовске после обращения жильцов соседней многоэтажки, которые жаловались на опасные условия проживания. Об этом сообщает Информационный центр СК России. «В средствах массовой информации размещена публикация, в которой сообщается, что в Нижневартовске жильцы многоквартирного дома жалуются на опасные условия проживания. В связи с произошедшим год назад разрушением части дома, в результате чего погибли люди, по зданию пошли трещины. Кроме того, в публикации сообщается, что по результатам экспертизы дом не признали аварийным, а собственники нерасселенных квартир боятся разрушения и считают, что за состоянием здания никто не следит», — сообщает Информационный центр СК России. Расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности», «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» и «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Александр Бастрыкин поручил главе СК В ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о промежуточных результатах. Ранее URA.RU сообщало, что жильцы дома в Нижневартовске, рядом с которым случился взрыв газа, пожаловались президенту России Владимиру Путину. Собственники записали видеообращение к главе государства.
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