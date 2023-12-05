Обвиняемого в убийстве школьника в Иркутске отправили под стражу

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Обвиняемого в убийстве школьника в Иркутской области отправили под стражу Фото:

Обвиняемого в убийстве 15-летнего иркутского школьника отправили под стражу, а также еще двух фигурантов по данному делу. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области. Ранее школьнику нанесли ножевое ранение на городской остановке.

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Обвиняемого в убийстве 15-летнего иркутского школьника отправили под стражу, а также еще двух фигурантов по данному делу. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области. Ранее школьнику нанесли ножевое ранение на городской остановке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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