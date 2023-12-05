Обвиняемого в убийстве школьника в Иркутске отправили под стражу

Обвиняемого в убийстве школьника в Иркутской области отправили под стражу
Обвиняемого в убийстве 15-летнего иркутского школьника отправили под стражу, а также еще двух фигурантов по данному делу. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области. Ранее школьнику нанесли ножевое ранение на городской остановке.
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