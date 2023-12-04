04 декабря 2023

Главная защитница российских детей открыла в Тюмени спеццентр

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова открыла в Тюмени центр для особых детей
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Омбудсмен работает в Тюмени 5 декабря Фото:

Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова открыла в Тюмени центр дневной занятости для детей с ментальными и иными нарушениями. Об этом сообщает информационный центр правительства области.

«В Тюмени мальчик Артем, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и вице-губернатор области Ольга Кузнечевских открыли центр дневной занятости „Открой мне мир“ для детей с ментальными и иными нарушениями», — говорится в сообщении. Он будет работать на базе регионального отделения «Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов».

Ранее агентство писало о том, что благодаря Марии Львовой-Беловой в Россию вернулось 34 ребенка из лагеря беженцев в Сирии. Дети от четырех до 16 лет находились на северо-востоке страны.

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Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова открыла в Тюмени центр дневной занятости для детей с ментальными и иными нарушениями. Об этом сообщает информационный центр правительства области. «В Тюмени мальчик Артем, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и вице-губернатор области Ольга Кузнечевских открыли центр дневной занятости „Открой мне мир“ для детей с ментальными и иными нарушениями», — говорится в сообщении. Он будет работать на базе регионального отделения «Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов». Ранее агентство писало о том, что благодаря Марии Львовой-Беловой в Россию вернулось 34 ребенка из лагеря беженцев в Сирии. Дети от четырех до 16 лет находились на северо-востоке страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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