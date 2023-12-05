Пугачевой стало плохо во время шоппинга на Кипре

05 декабря 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева жалуется на свое здоровье, рассказал один из очевидцев Фото: Александр Авилов / АГН Москва Российской артистке Алле Пугачевой стало плохо во время шоппинга в Кипре. О ее плохом самочувствии рассказал посетитель одного из бутиков, который встретил певицу. «Волею случая мы оказались вместе в местном мультибрендовом магазине. Алла Борисовна плохого самочувствия даже не скрывала. <…> В тот день ей стало плохо: она очень неважно себя почувствовала», — рассказал очевидец по имени Алексей в разговоре с MK.RU. Он пояснил, что слышал, как Алла Пугачева жаловалась продавцам на отек ног. Алла Пугачева в настоящий момент проживает в Кипре, передает « Дни.ру» . Она вместе с семьей уехала из Израиля после начала военного конфликта. В ноябре актриса также посещала Россию и даже записала несколько песен. В тот момент она обратилась к своим ненавистникам в соцсетях и назвала их рабами. Также актриса поделилась своим самочувствием и пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Российской артистке Алле Пугачевой стало плохо во время шоппинга в Кипре. О ее плохом самочувствии рассказал посетитель одного из бутиков, который встретил певицу. «Волею случая мы оказались вместе в местном мультибрендовом магазине. Алла Борисовна плохого самочувствия даже не скрывала. <…> В тот день ей стало плохо: она очень неважно себя почувствовала», — рассказал очевидец по имени Алексей в разговоре с MK.RU. Он пояснил, что слышал, как Алла Пугачева жаловалась продавцам на отек ног. Алла Пугачева в настоящий момент проживает в Кипре, передает «Дни.ру». Она вместе с семьей уехала из Израиля после начала военного конфликта. В ноябре актриса также посещала Россию и даже записала несколько песен. В тот момент она обратилась к своим ненавистникам в соцсетях и назвала их рабами. Также актриса поделилась своим самочувствием и пожаловалась на проблемы со здоровьем.