Мэр Перми начал агитировать жителей города идти служить по контракту

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Финальный этап смотра конкурса МЧС России на звания "Лучший начальник караула" и "Лучший пожарный". Пермь, соснин эдуард
Соснин рассказал про пункты, где можно узнать информацию о службе Фото:

Глава Перми Эдуард Соснин начал агитировать жителей города идти служить по контракту. Рекламу военной службы он разместил в своем telegram-канале.

«Об условиях службы по контракту, мерах поддержки для военнослужащих, льготах для их семей можно узнать в мобильных пунктах и по телефону нашей горячей линии. В Перми создана целая информационная сеть для удобства будущих бойцов Вооруженных сил РФ», — пишет мэр. Глава отмечает, что в городе работают стационарные павильоны и автобус, курсирующий по городу, где можно узнать всю информацию.

Ранее источник URA.RU сообщал, что в Пермском крае власти всеми способами выполнить план по набору контрактников, готовых поехать на СВО. В администрации губернатора Дмитрия Махонина обеспокоены тем, что главы не всех территорий справляются с задачами по набору бойцов.

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Глава Перми Эдуард Соснин начал агитировать жителей города идти служить по контракту. Рекламу военной службы он разместил в своем telegram-канале. «Об условиях службы по контракту, мерах поддержки для военнослужащих, льготах для их семей можно узнать в мобильных пунктах и по телефону нашей горячей линии. В Перми создана целая информационная сеть для удобства будущих бойцов Вооруженных сил РФ», — пишет мэр. Глава отмечает, что в городе работают стационарные павильоны и автобус, курсирующий по городу, где можно узнать всю информацию. Ранее источник URA.RU сообщал, что в Пермском крае власти всеми способами выполнить план по набору контрактников, готовых поехать на СВО. В администрации губернатора Дмитрия Махонина обеспокоены тем, что главы не всех территорий справляются с задачами по набору бойцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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