Мэр Перми начал агитировать жителей города идти служить по контракту

Соснин рассказал про пункты, где можно узнать информацию о службе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Перми Эдуард Соснин начал агитировать жителей города идти служить по контракту. Рекламу военной службы он разместил в своем telegram-канале.

«Об условиях службы по контракту, мерах поддержки для военнослужащих, льготах для их семей можно узнать в мобильных пунктах и по телефону нашей горячей линии. В Перми создана целая информационная сеть для удобства будущих бойцов Вооруженных сил РФ», — пишет мэр. Глава отмечает, что в городе работают стационарные павильоны и автобус, курсирующий по городу, где можно узнать всю информацию.

Ранее источник URA.RU сообщал, что в Пермском крае власти всеми способами выполнить план по набору контрактников, готовых поехать на СВО. В администрации губернатора Дмитрия Махонина обеспокоены тем, что главы не всех территорий справляются с задачами по набору бойцов.