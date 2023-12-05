Тюменские дорожники нарушили запрет мэра рассыпать реагенты «где попало»

© Служба новостей «URA.RU»
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Противогололедные материалы. Тюмень, соль, реагенты, галит, противогололедные материалы
Ранее мэр города Руслан Кухарук отчитал дорожников и запретил им рассыпать соль «где попало» Фото:

В центре Тюмени дорожные рабочие вновь рассыпали реагенты. На это пожаловались читатели URA.RU. Ранее мэр города Руслан Кухарук отчитал дорожников и запретил им рассыпать соль «где попало».

«Соль бездумно рассыпают по тротуарам, даже целые горсти встречали на центральных улицах, например, на Дзержинского. Такое большое количество реагентов в одном месте может сильно сказаться на обуви», — рассказала читательница.

В адрес «ТОДЭП» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что мэр Тюмени Руслан Кухарук отчитал дорожников за уборку снега в городе после непогоды. Он поручил привлечь дополнительную технику, устранить накат на дорогах и запретил бездумно рассыпать регенты. Глава города отметил, что дорожники пропустили места, которые необходимо было обработать противогололедными материалами.

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В центре Тюмени дорожные рабочие вновь рассыпали реагенты. На это пожаловались читатели URA.RU. Ранее мэр города Руслан Кухарук отчитал дорожников и запретил им рассыпать соль «где попало». «Соль бездумно рассыпают по тротуарам, даже целые горсти встречали на центральных улицах, например, на Дзержинского. Такое большое количество реагентов в одном месте может сильно сказаться на обуви», — рассказала читательница. В адрес «ТОДЭП» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что мэр Тюмени Руслан Кухарук отчитал дорожников за уборку снега в городе после непогоды. Он поручил привлечь дополнительную технику, устранить накат на дорогах и запретил бездумно рассыпать регенты. Глава города отметил, что дорожники пропустили места, которые необходимо было обработать противогололедными материалами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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