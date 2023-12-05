Тюменские дорожники нарушили запрет мэра рассыпать реагенты «где попало»

05 декабря 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Ранее мэр города Руслан Кухарук отчитал дорожников и запретил им рассыпать соль «где попало» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В центре Тюмени дорожные рабочие вновь рассыпали реагенты. На это пожаловались читатели URA.RU. Ранее мэр города Руслан Кухарук отчитал дорожников и запретил им рассыпать соль «где попало». «Соль бездумно рассыпают по тротуарам, даже целые горсти встречали на центральных улицах, например, на Дзержинского. Такое большое количество реагентов в одном месте может сильно сказаться на обуви», — рассказала читательница. В адрес «ТОДЭП» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что мэр Тюмени Руслан Кухарук отчитал дорожников за уборку снега в городе после непогоды. Он поручил привлечь дополнительную технику, устранить накат на дорогах и запретил бездумно рассыпать регенты. Глава города отметил, что дорожники пропустили места, которые необходимо было обработать противогололедными материалами.

В центре Тюмени дорожные рабочие вновь рассыпали реагенты. На это пожаловались читатели URA.RU. Ранее мэр города Руслан Кухарук отчитал дорожников и запретил им рассыпать соль «где попало». «Соль бездумно рассыпают по тротуарам, даже целые горсти встречали на центральных улицах, например, на Дзержинского. Такое большое количество реагентов в одном месте может сильно сказаться на обуви», — рассказала читательница. В адрес «ТОДЭП» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что мэр Тюмени Руслан Кухарук отчитал дорожников за уборку снега в городе после непогоды. Он поручил привлечь дополнительную технику, устранить накат на дорогах и запретил бездумно рассыпать регенты. Глава города отметил, что дорожники пропустили места, которые необходимо было обработать противогололедными материалами.