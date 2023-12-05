Курганским клиникам с лицензиями не смогут запретить делать аборты

Сейчас клиникам с лицензиями на проведение абортов не могут запретить это делать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области частным клиникам не стоит бояться запрета на аборты со стороны властей, если у них есть лицензия на этот вид услуг. Об этом URA.RU сообщила руководитель УФАС России по Курганской области Татьяна Соболевская.

«На эту медицинскую услугу обязательно требуется лицензия. На работу без лицензии есть законодательной запрет. В таком случае департамент здравоохранение имеет право запретить клинике заниматься абортами. Если у клиники есть лицензия на проведение такого медицинского вмешательства, тогда ни департамент, ни кто-то другой не может устанавливать какие-то запреты. Они только могут контролировать соблюдение необходимых требований», — рассказала Соболевская.

Она объяснила, что в частной системе здравоохранения есть проблема в том, что там нет контроля качества медицинской помощи. В государственной системе за этим следят страховые медицинские организации. Еще есть особенность в том, что аборт должен проходить в условиях стационара, а, по словам Соболевской, не в каждой частной клинике он есть. При этом она отметила, что никто из представителей курганских частных клиник, где делают такую процедуру, не обращался в УФАС.

В клиниках Кургана стали отказывать беременным в проведении аборта, ссылаясь на устные указания высокопоставленных чиновников. Представители дездрава сообщали URA.RU, что областное правительство не принимало документы, запрещающие аборты.