Платные клиники Кургана перестали делать аборты

01 декабря 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Аборты в частных клиниках Кургана больше не делают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Клиники Кургана отказывают беременным в проведении аборта, ссылаясь на устные указания высокопоставленных чиновников. Об этом URA.RU сообщила читательница. «В единственной клинике, которую нашла в интернете с услугой прерывания беременности без медикаментов, мне сказали, что аборты не делают. Объяснили тем, что таково распоряжение чиновников», — сообщила читательница. Корреспондент URA.RU обратился в разные медучреждения Кургана для проверки информации под видом клиента. На горячей линии департамента здравоохранения журналисту рассказали, что услуга аборта платная. Попросили обратиться в отдел платных услуг государственной поликлиники, чтобы узнать детали. Предоставили номер телефона отдела, но на звонок никто не ответил. Затем корреспондент обратилась в частные клиники Кургана. По информации из открытых источников, в большинстве клиник города предлагается медикаментозный аборт. Из четырех таких организаций, куда звонила журналист, только одна ответила на звонок. Там сообщили, что у них в Кургане работает один врач, делающий аборты, но попасть к нему сложно: все дни расписаны на месяц вперед, ближайшая дата — 29 декабря. Также корреспондент позвонила в клинику, которая ранее предоставляла не только медикаментозный, но и вакуумный аборт. Специалист по телефону сообщил, что операцию не проведут в связи с политической ситуацией, а жаловаться порекомендовали высокопоставленным чиновникам, подразумевая, что решение принимали они. Корреспондент URA.RU отправил запрос в правительство Курганской области за комментарием. После получения комментария от правительства, новость будет дополнена. Тема запрета абортов в России активно обсуждается. Демографы говорят, что реальное число абортов в России в пять раз больше официальной статистики. Главной их причиной называют личные психологические проблемы, например, неразрешенные отношения с мужем, партнером. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин высказался против абортов в частных клиниках, объясняя позицию тем, что частники заинтересованы в проведении манипуляций, не пытаясь отговорить клиентку. В ХМАО частные медицинские учреждения стали массово отказываться от прерывания беременности медикаментами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Клиники Кургана отказывают беременным в проведении аборта, ссылаясь на устные указания высокопоставленных чиновников. Об этом URA.RU сообщила читательница. «В единственной клинике, которую нашла в интернете с услугой прерывания беременности без медикаментов, мне сказали, что аборты не делают. Объяснили тем, что таково распоряжение чиновников», — сообщила читательница. Корреспондент URA.RU обратился в разные медучреждения Кургана для проверки информации под видом клиента. На горячей линии департамента здравоохранения журналисту рассказали, что услуга аборта платная. Попросили обратиться в отдел платных услуг государственной поликлиники, чтобы узнать детали. Предоставили номер телефона отдела, но на звонок никто не ответил. Затем корреспондент обратилась в частные клиники Кургана. По информации из открытых источников, в большинстве клиник города предлагается медикаментозный аборт. Из четырех таких организаций, куда звонила журналист, только одна ответила на звонок. Там сообщили, что у них в Кургане работает один врач, делающий аборты, но попасть к нему сложно: все дни расписаны на месяц вперед, ближайшая дата — 29 декабря. Также корреспондент позвонила в клинику, которая ранее предоставляла не только медикаментозный, но и вакуумный аборт. Специалист по телефону сообщил, что операцию не проведут в связи с политической ситуацией, а жаловаться порекомендовали высокопоставленным чиновникам, подразумевая, что решение принимали они. Корреспондент URA.RU отправил запрос в правительство Курганской области за комментарием. После получения комментария от правительства, новость будет дополнена. Тема запрета абортов в России активно обсуждается. Демографы говорят, что реальное число абортов в России в пять раз больше официальной статистики. Главной их причиной называют личные психологические проблемы, например, неразрешенные отношения с мужем, партнером. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин высказался против абортов в частных клиниках, объясняя позицию тем, что частники заинтересованы в проведении манипуляций, не пытаясь отговорить клиентку. В ХМАО частные медицинские учреждения стали массово отказываться от прерывания беременности медикаментами.