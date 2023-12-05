В Тюмени родители особенных детей получат «Передышку»

В Тюмени открыли центр для помощи родителям детей с ментальными нарушениями

Мария Львова-Белова (вторая справа) своими глазами осмотрела центр и пообщалась с тюменскими общественниками Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени открыли центр дневной занятости «Открой мне мир» для детей с ОВЗ и инвалидностью, где специалисты занимаются с особенными ребятами, пока их родители получают возможность передохнуть (проект «Передышка»). В открытии учреждения приняла участие уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Проект реализуется по поручению президента, пилоты внедряются в семи регионах, в том числе в Тюмени. Мне важно своими глазами увидеть, как процесс проходит на местах. Смотрим на потребности каждого региона, где что требуется. Моя мечта, чтобы в каждом муниципалитете были группы продленного дня, где родители особенных детей могут на время оставить их на специалистов, а сами получить свободное время», — рассказала журналистам детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Центр рассчитан на прием детей с ограниченными возможностями и инвалидностью от 3 до 18 лет. Услуга, о которой рассказала детский омбудсмен, здесь называется «Передышка». Помимо нее, в центре есть и другие направления. К примеру, семинары для семей, обучение детей бытовым навыкам или курсы по формированию жизненной компетенции для подростков.

«Мы понимаем, насколько важно нашим мамочкам дышать. Благодаря этому появляются новые ресурсы, возможности для воспитания ребенка. Наша задача, чтобы такие места стали сетевыми. Чтобы эти точки были в шаговой доступности для родителей», — отметила Мария Львова-Белова.

Как рассказала вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских, недавно на встрече с главой региона Александром Моором директор центра Маргарита Суворова сообщила, что учреждению требуются еще помещения. Губернатор дал распоряжение об оказании общественникам соответствующей помощи.