В Челябинской области заболеваемость коклюшем выросла в 2,7 раза

Основную долю заболевших составляют дети от семи до 17 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинской области заболеваемость коклюшем стала выше в 2,7 раза, чем среднемноголетний уровень. Рост заболеваемости продолжался и в ноябре, сообщила URA.RU 5 декабря замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.

«В Челябинской области в 2023 году регистрируется очередной периодический подъем заболеваемости коклюшной инфекцией. С начала года число случаев коклюша в регионе выше среднемноголетнего уровня в 2,7 раза. В ноябре рост сохранялся», — уточнила URA.RU Лучинина.

На 100 тысяч населения приходится 14 тысяч заболевших коклюшем. Основную долю составили дети от семи до 17 лет — 57%. У них наблюдается снижение постпрививочного иммунитета. В числе пациентов 16% составляют дети от трех до шести лет, дети до трех лет — 18%, взрослое население — 9%.

В ноябре в ведомстве сообщали о том, что заболеваемость коклюшем в регионе за год выросла в девять раз. При этом превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости было равно 14% или было выше всего в 1,1 раза.