03 ноября 2023

Заболеваемость коклюшем в Челябинской области выросла в девять раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Коклюшем в области болеют преимущественно дети Фото:

Показатель уровня заболеваемости коклюшем в Челябинской области выше в 8,7 раза по сравнению с прошлогодним. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

«За прошедший период 2023 года в Челябинской области зарегистрировано 182 случая коклюша показатель 5,65 на 100 тысяч населения, что выше уровня прошлого года в 8,7 раза, но ниже средне многолетнего уровня на 14%», — уточняют в пресс-службе ведомства. Заболевание обнаружено в восьми муниципалитетах, при этом 60 процентов из них приходится на Челябинск. Болеют преимущественно дети.

Ранее URA.RU сообщало, что в лицеи «Привилегия» Сосновского района, прозванного челябинской «Рублевкой» обнаружен у детей коклюш. А также в челябинском лицее № 95 один из классов отправлен на карантин с 3 ноября из-за выявленной болезни. Рост заболеваемости инфекцией отметили также в школах Магнитогорска.

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Показатель уровня заболеваемости коклюшем в Челябинской области выше в 8,7 раза по сравнению с прошлогодним. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области. «За прошедший период 2023 года в Челябинской области зарегистрировано 182 случая коклюша показатель 5,65 на 100 тысяч населения, что выше уровня прошлого года в 8,7 раза, но ниже средне многолетнего уровня на 14%», — уточняют в пресс-службе ведомства. Заболевание обнаружено в восьми муниципалитетах, при этом 60 процентов из них приходится на Челябинск. Болеют преимущественно дети. Ранее URA.RU сообщало, что в лицеи «Привилегия» Сосновского района, прозванного челябинской «Рублевкой» обнаружен у детей коклюш. А также в челябинском лицее № 95 один из классов отправлен на карантин с 3 ноября из-за выявленной болезни. Рост заболеваемости инфекцией отметили также в школах Магнитогорска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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