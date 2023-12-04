04 декабря 2023

Мэрию курганского округа заставят убрать более гектара мусора и жидких отходов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Тобола. Курган, слив отходов, набережная тобола
Власти курганского округа обязали оборудовать место слива отходов Фото:

Администрацию Белозерского округа обязали убрать свалку возле местного райцентра и оборудовать место приема жидких отходов. На участке, который значился как сельхозземли, расположилась свалка на площади 1,2 га. Об этом URA.RU рассказали в управлении Россельхознадора по Челябинской и Курганской областям.

«На площади 1,2 га расположена свалка бытовых отходов и производится слив жидких бытовых отходов.<…> [Удовлетворено] заявление о возложении обязанности по устранению выявленных нарушений требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства РФ на администрацию Белозерского муниципального округа», — сообщили в пресс-службе управления. Нарушения в сфере охраны окружающей среды обнаружили в ходе проверки земель в минувшем мае.

В небольшое озеро местные жители сливали жидкие отходы и складировали рядом мусор. Власти не реагировали на растущую в поле свалку. Для устранения нарушения прокурор подал заявление в суд.

Суд признал факт нарушения и обязал мэрию убрать свалку, оборудовать место приема жидких отходов в соответствии с эпиднормами. На это властям отвели срок до 1 января 2026 года.

Ранее URA.RU сообщало, что жители курганского города Шадринска обнаружили в городе водоем с фекалиями. В появлении сточного водоема они обвинили одно из местных предприятий.

Мэрию курганского округа обязали убрать свалку на сельхозземлях
Мэрию курганского округа обязали убрать свалку на сельхозземлях
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Администрацию Белозерского округа обязали убрать свалку возле местного райцентра и оборудовать место приема жидких отходов. На участке, который значился как сельхозземли, расположилась свалка на площади 1,2 га. Об этом URA.RU рассказали в управлении Россельхознадора по Челябинской и Курганской областям. «На площади 1,2 га расположена свалка бытовых отходов и производится слив жидких бытовых отходов.<…> [Удовлетворено] заявление о возложении обязанности по устранению выявленных нарушений требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства РФ на администрацию Белозерского муниципального округа», — сообщили в пресс-службе управления. Нарушения в сфере охраны окружающей среды обнаружили в ходе проверки земель в минувшем мае. В небольшое озеро местные жители сливали жидкие отходы и складировали рядом мусор. Власти не реагировали на растущую в поле свалку. Для устранения нарушения прокурор подал заявление в суд. Суд признал факт нарушения и обязал мэрию убрать свалку, оборудовать место приема жидких отходов в соответствии с эпиднормами. На это властям отвели срок до 1 января 2026 года. Ранее URA.RU сообщало, что жители курганского города Шадринска обнаружили в городе водоем с фекалиями. В появлении сточного водоема они обвинили одно из местных предприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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