В Шадринске Курганской области появился водоем из нечистот, длина которого 50 метров. По словам местных жителей, это произошло из-за муниципального предприятия «Водоканал», сообщил URA.RU источник, связанный с властями региона.
«Возле завода ШААЗ по улице Свердлова, 1 представители „Водоканала“ незаконно размещали жидкие бытовые отходы. Из-за этого там появился водоем из нечистот, длина которого составляет 50 метров. Эти нечистоты представляют угрозу для жизни и относятся к IV классу опасности», — рассказал источник.
Он отметил, что в этом месте нельзя размещать отходы. По его словам, в месте, где образовался водоем, погибли четыре дерева. URA.RU направило запрос по теме в администрацию Шадринска, отвечающую за муниципальное предприятие и за землю, где образовался водоем. Запрос был взят в работу.
Ранее в Шадринске из-за проблем с канализационным коллектором во дворе у жилого дома образовалась лужа из зловонных сточных вод. Ее не могли убрать четыре дня. Также горожане жаловались, что в местную реку Канаш сливали сточные воды, однако представители власти не обнаружили никаких протечек канализации.
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