Жители Шадринска винят компанию мэрии в появлении фекального водоема. Видео

22 июня 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Водоем появился возле завода ШААЗ (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Шадринске Курганской области появился водоем из нечистот, длина которого 50 метров. По словам местных жителей, это произошло из-за муниципального предприятия «Водоканал», сообщил URA.RU источник, связанный с властями региона. «Возле завода ШААЗ по улице Свердлова, 1 представители „Водоканала“ незаконно размещали жидкие бытовые отходы. Из-за этого там появился водоем из нечистот, длина которого составляет 50 метров. Эти нечистоты представляют угрозу для жизни и относятся к IV классу опасности», — рассказал источник. Он отметил, что в этом месте нельзя размещать отходы. По его словам, в месте, где образовался водоем, погибли четыре дерева. URA.RU направило запрос по теме в администрацию Шадринска, отвечающую за муниципальное предприятие и за землю, где образовался водоем. Запрос был взят в работу. Ранее в Шадринске из-за проблем с канализационным коллектором во дворе у жилого дома образовалась лужа из зловонных сточных вод. Ее не могли убрать четыре дня. Также горожане жаловались, что в местную реку Канаш сливали сточные воды, однако представители власти не обнаружили никаких протечек канализации.

В Шадринске Курганской области появился водоем из нечистот, длина которого 50 метров. По словам местных жителей, это произошло из-за муниципального предприятия «Водоканал», сообщил URA.RU источник, связанный с властями региона. «Возле завода ШААЗ по улице Свердлова, 1 представители „Водоканала“ незаконно размещали жидкие бытовые отходы. Из-за этого там появился водоем из нечистот, длина которого составляет 50 метров. Эти нечистоты представляют угрозу для жизни и относятся к IV классу опасности», — рассказал источник. Он отметил, что в этом месте нельзя размещать отходы. По его словам, в месте, где образовался водоем, погибли четыре дерева. URA.RU направило запрос по теме в администрацию Шадринска, отвечающую за муниципальное предприятие и за землю, где образовался водоем. Запрос был взят в работу. Ранее в Шадринске из-за проблем с канализационным коллектором во дворе у жилого дома образовалась лужа из зловонных сточных вод. Ее не могли убрать четыре дня. Также горожане жаловались, что в местную реку Канаш сливали сточные воды, однако представители власти не обнаружили никаких протечек канализации.