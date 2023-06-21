21 июня 2023

Жители Шадринска винят компанию мэрии в появлении фекального водоема. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Долгожданный дождь. Тюмень, лужа, дождь
Водоем появился возле завода ШААЗ (архивное фото) Фото:

В Шадринске Курганской области появился водоем из нечистот, длина которого 50 метров. По словам местных жителей, это произошло из-за муниципального предприятия «Водоканал», сообщил URA.RU источник, связанный с властями региона.

«Возле завода ШААЗ по улице Свердлова, 1 представители „Водоканала“ незаконно размещали жидкие бытовые отходы. Из-за этого там появился водоем из нечистот, длина которого составляет 50 метров. Эти нечистоты представляют угрозу для жизни и относятся к IV классу опасности», — рассказал источник.

Он отметил, что в этом месте нельзя размещать отходы. По его словам, в месте, где образовался водоем, погибли четыре дерева. URA.RU направило запрос по теме в администрацию Шадринска, отвечающую за муниципальное предприятие и за землю, где образовался водоем. Запрос был взят в работу.

Ранее в Шадринске из-за проблем с канализационным коллектором во дворе у жилого дома образовалась лужа из зловонных сточных вод. Ее не могли убрать четыре дня. Также горожане жаловались, что в местную реку Канаш сливали сточные воды, однако представители власти не обнаружили никаких протечек канализации.

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В Шадринске Курганской области появился водоем из нечистот, длина которого 50 метров. По словам местных жителей, это произошло из-за муниципального предприятия «Водоканал», сообщил URA.RU источник, связанный с властями региона. «Возле завода ШААЗ по улице Свердлова, 1 представители „Водоканала“ незаконно размещали жидкие бытовые отходы. Из-за этого там появился водоем из нечистот, длина которого составляет 50 метров. Эти нечистоты представляют угрозу для жизни и относятся к IV классу опасности», — рассказал источник. Он отметил, что в этом месте нельзя размещать отходы. По его словам, в месте, где образовался водоем, погибли четыре дерева. URA.RU направило запрос по теме в администрацию Шадринска, отвечающую за муниципальное предприятие и за землю, где образовался водоем. Запрос был взят в работу. Ранее в Шадринске из-за проблем с канализационным коллектором во дворе у жилого дома образовалась лужа из зловонных сточных вод. Ее не могли убрать четыре дня. Также горожане жаловались, что в местную реку Канаш сливали сточные воды, однако представители власти не обнаружили никаких протечек канализации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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