Жители ЯНАО стали чаще покупать отечественные автомобили с пробегом

В сегменте подержанных авто наиболее популярен ВАЗ (LADA) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средняя цена автомобиля с пробегом в сентябре 2023 года выросла в Ямало-Ненецком автономном округе на 37,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 1 650 тысяч рублей, сообщили URA.RU эксперты Авито Авто. Самые востребованные марки на рынке авто с пробегом в ЯНАО — отечественные.

«Самая востребованная марка в сегменте — ВАЗ (LADA). На втором месте — Toyota, на третьем — KIA, — сообщили аналитики. — ВАЗ (LADA) Vesta демонстрирует небольшой, но устойчивый рост предложения в 2023 — на 19,6%».

Среди подержанных иномарок больше всего в спросе выросла Toyota RAV4 — на 45,1 процента. Почти не отстает KIA Sportage — рост на 34,3 процента. Самое большое снижение предложения по брендам наблюдается у Chevrolet — на 26,4 процента, УАЗ — на 25,6 процента и Hyundai — на 13,4 процента.

По словам экспертов онлайн-платформы, климатические и дорожные условия в том числе объясняют тенденцию к спросу полноприводных автомобилей. При этом по большей части выбор падает на автомобили среднего ценового диапазона от двух до трех млн рублей.

Самый дорогой автомобиль с пробегом в ЯНАО на Авито Авто — Toyota Land Cruiser 4.2 MT, 2005 года выпуска. Продавец оценивает свой внедорожник в 6,2 млн рублей.

Ранее эксперты «Авито Авто» проанализировали статистику продаж автомобилей премиальных брендов с пробегом в ЯНАО. По словам аналитиков, в топ вошли BMW 5 серии и Lexus RX.