Жители ХМАО массово бросились скупать китайские юани

У жителей ХМАО спрос на китайские юани вырос в два раза

05 декабря 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Спрос на китайскую валюту у югорчан вырос в два раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активно вкладывать свои деньги в юани. К осени спрос на китайскую валюту у югорчан вырос в два раза. Об этом URA.RU рассказали представители банковской отрасли. «За 2 и 3 кварталы 2023 года портфель клиентов банка в юанях вырос на 24% до 123 миллионов рублей. За этот период югорчане разместили на юаневых счетах в банке средства, эквивалентные 23,6 миллионов рублей. При этом с июля по сентябрь спрос на юани усилился в 2 раза», — приводит слова управляющего ВТБ в ХМАО Виталия Мосунова пресс-служба банка. В банках заметили, что в юани вкладываются как клиенты из массового сегмента, так и из привилегированного. «Если год назад на счетах в Сбере накопления в юанях жителей составляли 0,5% от всех средств югорчан в иностранной валюте, то сейчас — уже 4,2%», — сообщили URA.RU представители Сбера. Ранее URA.RU рассказывало, что россияне массово несут деньги в банки после повышения ключевой ставки ЦБ. Представители банковской отрасли говорят о рекордном росте средств жителей РФ на вкладах.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активно вкладывать свои деньги в юани. К осени спрос на китайскую валюту у югорчан вырос в два раза. Об этом URA.RU рассказали представители банковской отрасли. «За 2 и 3 кварталы 2023 года портфель клиентов банка в юанях вырос на 24% до 123 миллионов рублей. За этот период югорчане разместили на юаневых счетах в банке средства, эквивалентные 23,6 миллионов рублей. При этом с июля по сентябрь спрос на юани усилился в 2 раза», — приводит слова управляющего ВТБ в ХМАО Виталия Мосунова пресс-служба банка. В банках заметили, что в юани вкладываются как клиенты из массового сегмента, так и из привилегированного. «Если год назад на счетах в Сбере накопления в юанях жителей составляли 0,5% от всех средств югорчан в иностранной валюте, то сейчас — уже 4,2%», — сообщили URA.RU представители Сбера. Ранее URA.RU рассказывало, что россияне массово несут деньги в банки после повышения ключевой ставки ЦБ. Представители банковской отрасли говорят о рекордном росте средств жителей РФ на вкладах.