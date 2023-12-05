Жители ХМАО массово бросились скупать китайские юани

У жителей ХМАО спрос на китайские юани вырос в два раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Обмен валют. Банки Екатеринбурга (Дополнение), банк, кассы
Спрос на китайскую валюту у югорчан вырос в два раза Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активно вкладывать свои деньги в юани. К осени спрос на китайскую валюту у югорчан вырос в два раза. Об этом URA.RU рассказали представители банковской отрасли.

«За 2 и 3 кварталы 2023 года портфель клиентов банка в юанях вырос на 24% до 123 миллионов рублей. За этот период югорчане разместили на юаневых счетах в банке средства, эквивалентные 23,6 миллионов рублей. При этом с июля по сентябрь спрос на юани усилился в 2 раза», — приводит слова управляющего ВТБ в ХМАО Виталия Мосунова пресс-служба банка.

В банках заметили, что в юани вкладываются как клиенты из массового сегмента, так и из привилегированного. «Если год назад на счетах в Сбере накопления в юанях жителей составляли 0,5% от всех средств югорчан в иностранной валюте, то сейчас — уже 4,2%», — сообщили URA.RU представители Сбера.

Ранее URA.RU рассказывало, что россияне массово несут деньги в банки после повышения ключевой ставки ЦБ. Представители банковской отрасли говорят о рекордном росте средств жителей РФ на вкладах.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активно вкладывать свои деньги в юани. К осени спрос на китайскую валюту у югорчан вырос в два раза. Об этом URA.RU рассказали представители банковской отрасли. «За 2 и 3 кварталы 2023 года портфель клиентов банка в юанях вырос на 24% до 123 миллионов рублей. За этот период югорчане разместили на юаневых счетах в банке средства, эквивалентные 23,6 миллионов рублей. При этом с июля по сентябрь спрос на юани усилился в 2 раза», — приводит слова управляющего ВТБ в ХМАО Виталия Мосунова пресс-служба банка. В банках заметили, что в юани вкладываются как клиенты из массового сегмента, так и из привилегированного. «Если год назад на счетах в Сбере накопления в юанях жителей составляли 0,5% от всех средств югорчан в иностранной валюте, то сейчас — уже 4,2%», — сообщили URA.RU представители Сбера. Ранее URA.RU рассказывало, что россияне массово несут деньги в банки после повышения ключевой ставки ЦБ. Представители банковской отрасли говорят о рекордном росте средств жителей РФ на вкладах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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