Госдума сохранила детские пособия для всех работающих родителей

Родителей не лишат пособий по уходу за детьми, если они вышли на работу раньше положенного
Родителей не лишат пособий по уходу за ребенком, если они вышли на работу раньше, чем их ребенок достиг 1,5 лет. Соответствующее решение приняли в Госдуме на пленарном заседании.
«Это решение позволит дополнительно поддержать семьи с детьми», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что в первую очередь данная инициатива направлена на молодых мам. Трансляция заседания
URA.RU рассказывало, какую поддержку может получить семья при рождении ребенка в 2024 году. Это и материнский капитал и пособия по беременности и не только.
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