Госдума сохранила детские пособия для всех работающих родителей

05 декабря 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Родителей не лишат пособий по уходу за детьми, если они вышли на работу раньше положенного Фото: Сергей Русанов © URA.RU Родителей не лишат пособий по уходу за ребенком, если они вышли на работу раньше, чем их ребенок достиг 1,5 лет. Соответствующее решение приняли в Госдуме на пленарном заседании. «Это решение позволит дополнительно поддержать семьи с детьми», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что в первую очередь данная инициатива направлена на молодых мам. Трансляция заседания проходит на сайте думы. URA.RU рассказывало, какую поддержку может получить семья при рождении ребенка в 2024 году. Это и материнский капитал и пособия по беременности и не только.

Родителей не лишат пособий по уходу за ребенком, если они вышли на работу раньше, чем их ребенок достиг 1,5 лет. Соответствующее решение приняли в Госдуме на пленарном заседании. «Это решение позволит дополнительно поддержать семьи с детьми», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что в первую очередь данная инициатива направлена на молодых мам. Трансляция заседания проходит на сайте думы. URA.RU рассказывало, какую поддержку может получить семья при рождении ребенка в 2024 году. Это и материнский капитал и пособия по беременности и не только.