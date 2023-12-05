Госдума сохранила детские пособия для всех работающих родителей

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Митинг День защитника отечества. Пермь, ребенок, детская площадка, мама с детьми, родитель
Родителей не лишат пособий по уходу за детьми, если они вышли на работу раньше положенного Фото:

Родителей не лишат пособий по уходу за ребенком, если они вышли на работу раньше, чем их ребенок достиг 1,5 лет. Соответствующее решение приняли в Госдуме на пленарном заседании.

«Это решение позволит дополнительно поддержать семьи с детьми», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что в первую очередь данная инициатива направлена на молодых мам. Трансляция заседания проходит на сайте думы.

URA.RU рассказывало, какую поддержку может получить семья при рождении ребенка в 2024 году. Это и материнский капитал и пособия по беременности и не только.

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Родителей не лишат пособий по уходу за ребенком, если они вышли на работу раньше, чем их ребенок достиг 1,5 лет. Соответствующее решение приняли в Госдуме на пленарном заседании. «Это решение позволит дополнительно поддержать семьи с детьми», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что в первую очередь данная инициатива направлена на молодых мам. Трансляция заседания проходит на сайте думы. URA.RU рассказывало, какую поддержку может получить семья при рождении ребенка в 2024 году. Это и материнский капитал и пособия по беременности и не только.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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